Η AI διαβάζει τα email μας: Πώς θα απενεργοποιήσετε τη νέα λειτουργία στο Gmail

Το νέο σύστημα AI Enhanced Classification and Review που ενεργοποιήθηκε αυτόματα την περασμένη Παρασκευή και «διαβάζει» τα email έχει προκαλέσει σε πολλούς χρήστες ανησυχία, ωστόσο υπάρχει τρόπος... αντίστασης.

Μέσω τεχνητής νοημοσύνης, το νέο σύστημα μπορεί να εξετάζει πληροφορίες για τα εισερχόμενα μηνύματά σας, όπως για παράδειγμα τον αποστολέα, το θέμα, το περιεχόμενο και τα συνημμένα αρχεία. Στόχος είναι, σύμφωνα με τη Google, να γίνεται καλύτερη στόχευση των διαφημίσεων όπως επίσης να παρέχονται στους χρήστες πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Αν, πάντως, κάποιος επιθυμεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργία, μπορεί να το κάνει ως εξής:

-Από υπολογιστή, πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις (General) και απενεργοποιώντας τις επιλογές που σχετίζονται με το Smart Features and Personalization.

Από κινητό, μέσω της εφαρμογής Gmail και των ίδιων ρυθμίσεων.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν την προστασία τους μέσα από τη σελίδα Google Account → Data and Privacy, απενεργοποιώντας την επιλογή Web and App Activity, ώστε να περιορίσουν τη συλλογή δεδομένων από άλλες εφαρμογές.

Η νέα λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς να ζητείται η συναίνεση του χρήστη.

Σύμφωνα με τη Google, η ανάλυση των δεδομένων θα γίνεται αυτόματα μέσα από αλγόριθμους και δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στα δεδομένα, άρα δεν τίθεται και θέμα παραβίασης της ιδιωτικότητας.

