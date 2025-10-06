Η ιστορία πίσω από το Wi-Fi και η εντελώς τυχαία εφεύρεσή του

Πολλές από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις της ιστορίας προέκυψαν εντελώς τυχαία. Ο φούρνος μικροκυμάτων γεννήθηκε όταν ένας μηχανικός παρατήρησε πως μια σοκολάτα έλιωσε δίπλα σε ένα ραντάρ.

Η Coca-Cola δημιουργήθηκε από έναν φαρμακοποιό που αναζητούσε θεραπεία για τον πονοκέφαλο, ενώ το Wi-Fi εφευρέθηκε όταν επιστήμονες αναζητούσαν... μαύρες τρύπες!

Η ιστορία του ξεκινά στη δεκαετία του 1990, όταν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Canberra στην Αυστραλία προσπαθούσαν να ανιχνεύσουν ραδιοκύματα από μακρινές μαύρες τρύπες. Το έργο των Αυστραλών ερευνητών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής υπηρεσίας επιστημονικής έρευνας της χώρας, είχε στόχο να λύσει ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα. Οι αστρονόμοι ήθελαν να εντοπίσουν τα σήματα από μακρινά ουράνια σώματα, όμως τα ραδιοκύματα από τη Γη μπέρδευαν τις μετρήσεις.

Στην προσπάθεια τους να απομονώσουν το «καθαρό» σήμα από τον θόρυβο, ανέπτυξαν έναν τρόπο γρήγορης και ακριβούς μεταφοράς δεδομένων χωρίς καλώδια. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι η τεχνολογία αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στα τηλεσκόπια.

Το 1992 δημιουργήθηκε το πρώτο πρακτικό σύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το Wi-Fi, όπως ονομάστηκε αργότερα, μπορούσε να μεταφέρει πληροφορίες με ταχύτητες που τότε φάνταζαν αδιανόητες. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η τεχνολογία άρχισε να ενσωματώνεται σε φορητούς υπολογιστές και σύντομα σε κάθε σπίτι.

Η επιρροή της εφεύρεσης αυτής ήταν τεράστια καθώς άνοιξε τον δρόμο για τη σύγχρονη ασύρματη επικοινωνία, από τα smartphones μέχρι τα σπίτια μας, αυτό που είχε στόχο την προσπάθεια κατανόησης για τα βάθη του Σύμπαντος, τελικά σύνδεσε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε έναν αόρατο παγκόσμιο ιστό.

Πηγή: unboxholics.com