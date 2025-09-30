Ο CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν προειδοποιεί: «Οι μηχανές θα μας έχουν ξεπεράσει πριν τελειώσει η δεκαετία»

Στη σκέψη και μόνο ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάψει να είναι το πιο έξυπνο ον πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, η αίσθηση είναι αν μη τι άλλο τρομακτική.

Ίσως όχι για εκείνους που έχουν χάσει κάθε ελπίδα από εμάς, και δύσκολα μπορείς να τους αδικήσεις. Η αλήθεια είναι πως η ανθρωπότητα έδειχνε πάντα γοητεία απέναντι στην ιδέα μηχανών που θα μας ξεπεράσουν, άλλοτε μέσα από την επιστημονική φαντασία και άλλοτε μέσα από την ψυχρή πραγματικότητα των εργαστηρίων.

Σε αυτήν τη συζήτηση μπήκε δυναμικά ο Sam Altman, CEO της OpenAI, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξη στη Welt δήλωσε πως βλέπει την τεχνητή γενική νοημοσύνη να ξεπερνά τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου μέχρι το 2030. Δεν μίλησε με επιφυλάξεις αλλά με βεβαιότητα.

Ανέφερε ότι η πρόοδος από την κυκλοφορία του ChatGPT μέχρι σήμερα υπήρξε τόσο ραγδαία, ώστε θα θεωρούσε απίθανο να μη συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Altman, η AGI δεν θα σταματήσει στην απλή απομίμηση της ανθρώπινης σκέψης αλλά θα προχωρήσει σε ανακαλύψεις επιστημονικές και ιατρικές που ξεφεύγουν από τα ανθρώπινα όρια. Αν η πρόβλεψη αυτή επαληθευτεί, τότε το 2030 ίσως μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η ανθρωπότητα έπαψε να είναι το μέτρο της νοημοσύνης.

Πηγή: unboxholics.com