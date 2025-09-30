Τα παίρνει από παντού ο Τραμπ: Γιατί το Youtube καλείται να του καταβάλει 24,5 εκατ. δολάρια

Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να επιλύσει τη μήνυση που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021, η οποία κατηγορούσε την πλατφόρμα ότι ανέστειλε άδικα το κανάλι του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Η θυγατρική της Google είναι η τελευταία σε μια σειρά από εταιρείες τεχνολογίας που πληρώνουν εκατομμύρια δολάρια στον πρόεδρο των ΗΠΑ λόγω ποινών που είχαν επιβάλλει σχετικά με τους λογαριασμούς του.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει τη μήνυση κατά του YouTube και του διευθύνοντος συμβούλου της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα είχε συγκεντρώσει «πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας, μεριδίου αγοράς και δυνατότητας να καθορίζει τη δημόσια συζήτηση της χώρας».

Το YouTube είχε υποστηρίξει ότι ανέστειλε το κανάλι του Τραμπ επειδή παραβίασε τους κανόνες της πλατφόρμας για την πρόκληση βίας. Εξαιτίας του διακανονισμού, η υπόθεση θεωρείται λήξασα. Η Google δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η είδηση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του YouTube ότι θα επιτρέπει στους δημιουργούς που είχαν αποκλειστεί για τη διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία Covid-19 και τις εκλογές του 2020 να επαναφέρουν τους λογαριασμούς τους.

Η μητρική εταιρεία της Facebook, Meta, είχε επιλύσει μια παρόμοια μήνυση με τον Τραμπ τον Ιανουάριο για 25 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η πλατφόρμα X, πρώην Twitter, έκανε διακανονισμό για 10 εκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο. Η πλειοψηφία της πληρωμής από την υπόθεση της Meta θα κατευθυνθεί στο ταμείο της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ.



Όσον αφορά το διακανονισμό της YouTube, ο Τραμπ διέθεσε 22 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση και διατήρηση του Εθνικού Πάρκου και για τη στήριξη της κατασκευής της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για την βόρεια περιοχή της Καλιφόρνια. Η εντυπωσιακή αυτή αίθουσα αναμένεται να κοστίσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Οι τρεις υποθέσεις είχαν κατατεθεί αρχικά από τον δικηγόρο του Τραμπ και σύμμαχο του, Τζον Κόαλ, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, η οποία ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την είδηση. Ο Κόαλ είπε στην εφημερίδα ότι η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν καταλυτική για την επίτευξη αυτών των διακανονισμών με τις τεχνολογικές εταιρείες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν είχε εκλεγεί ξανά, θα ήμασταν στα δικαστήρια για 1.000 χρόνια». Ο Κόαλ είναι τώρα αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Σε δήλωσή του μέσω email στην βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Κόαλ χαρακτήρισε τον Τραμπ «ιδανικό πελάτη». «Είμαι χαρούμενος που όλα αυτά που κατέθεσα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 2021 καταλήγουν σε 60 εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε. «Πήραμε δολάρια και άλλαξαμε την τεχνολογική συμπεριφορά, πιστεύω».

Η υπόθεση κατά του YouTube είχε κλείσει το 2023, αλλά οι δικηγόροι του Τραμπ κατέθεσαν αίτηση να ανοίξει ξανά μετά την εκλογική του νίκη. Πριν από τη νίκη του, και οι τρεις υποθέσεις αποτελούσαν δύσκολες νομικές μάχες. Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση κατά του Twitter το 2022, ενώ οι υποθέσεις κατά της Meta και του YouTube είχαν ανασταλεί και η τελευταία είχε κλείσει διοικητικά. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Τραμπ έκαναν έφεση και κατάφεραν να ανατρέψουν κάθε απόφαση.

Το YouTube είχε αναστείλει το κανάλι του Τραμπ για επτά ημέρες στις 12 Ιανουαρίου 2021, αφού είχε αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο έλεγε ότι η ομιλία του στους υποστηρικτές του την ημέρα της επίθεσης στο Καπιτώλιο ήταν «απόλυτα κατάλληλη».

Το YouTube ανέφερε ότι η αναστολή του καναλιού οφειλόταν σε «ανησυχίες για την πιθανότητα συνέχισης της βίας». Στη συνέχεια, η εταιρεία επέκτεινε την αναστολή χωρίς να ορίσει ημερομηνία λήξης. Μόνο τον Μάρτιο του 2023, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δεύτερη προεδρία του, το YouTube επανέφερε το κανάλι του, λέγοντας ότι «εκτίμησε προσεκτικά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο πραγματικής βίας, ζυγίζοντας τον με την ανάγκη διατήρησης της ευκαιρίας για τους ψηφοφόρους να ακούσουν εξίσου από τους μεγάλους εθνικούς υποψηφίους ενόψει των εκλογών».

