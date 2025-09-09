Hack στο TikTok με το ChatGPT δείχνει ποιοι δεν σας ακολουθούν στο Instagram

Ένα νέο hack στο TikTok έχει τραβήξει τα βλέμματα εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών, καθώς υποσχέθηκε να λύσει ένα από τα πιο “καυτά” ερωτήματα του Instagram: ποιος δεν σας ακολουθεί πίσω.

Το trend έγινε viral γιατί δείχνει πώς μπορείς να το ανακαλύψεις χωρίς να κατεβάσεις εφαρμογές τρίτων, αλλά μόνο με τη βοήθεια του ChatGPT. Η μέθοδος βασίζεται στη δυνατότητα του Instagram να εξάγεις τα δεδομένα του λογαριασμού σου.

Μέσα από το Account Center μπορείς να ζητήσεις export μόνο για τις λίστες followers και following. Αφού κατεβάσεις το αρχείο που δημιουργείται, το ανεβάζεις στο ChatGPT και ζητάς να συγκρίνει τα ονόματα, ώστε να δεις ποιοι δεν σε ακολουθούν.

Ο λόγος που έγινε τόσο δημοφιλές είναι γιατί αποφεύγει τις εφαρμογές που ζητούν πρόσβαση στον λογαριασμό ή σε βάζουν να απενεργοποιήσεις τη διπλή επαλήθευση, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Εδώ, χρησιμοποιείς αποκλειστικά τα δικά σου δεδομένα από το Instagram, χωρίς να δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους.

Το hack έχει ήδη γίνει trend στο TikTok, με χιλιάδες χρήστες να το δοκιμάζουν και να μοιράζονται τα αποτελέσματά τους. Ακόμη κι αν δεν αποκαλύπτει επακριβώς ποιος σας έκανε unfollow, δίνει μια σαφή εικόνα για το ποιοι δεν σας ακολουθούν πλέον.

Πηγή: unboxholics.com