Γιατί ο Έλον Μασκ απειλεί με μήνυση την Apple και τι απαντά η εταιρεία

Τις τελευταίες ώρες συμβαίνει ένας χαμός με τον Elon Musk και την Apple, καθώς ο πρώτος απειλεί με μήνυση. Όλα ξεκίνησαν στις 12 Αυγούστου το μεσημέρι όταν ο μεγαλοεπιχειρηματίας δημοσίευσε στο X ότι η Apple συμπεριφέρεται παράνομα και καθιστά αδύνατο άλλη AI εταιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση των charts στο App Store.

Η εταιρία του Elon Musk έχει το Grok, ένα εξελιγμένο AI, που πριν από μερικές ώρες ανέβηκε στην δεύτερη θέση στα charts στην κατηγορία “Productivity”. Αυτή τη στιγμή, την πρωτιά κατέχει η OpenAI με το ChatGPT.

Αν δεν το γνωρίζετε, η Apple συνεργάζεται εδώ και καιρό με την OpenAI, καθώς έχει ενσωματώσει χαρακτηριστικά του ChatGPT μέσα στο iOS των iPhone (και σε άλλα προϊόντα της).

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Ο Elon Musk έγραψε τα εξής:

Η Apple συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που καθιστά αδύνατο οποιαδήποτε άλλη εταιρία τεχνητής νοημοσύνης, εκτός της OpenAI, να φτάσει την πρώτη θέση στο App Store. Κάτι που αποτελεί αναμφισβήτητα παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Η xAI θα προχωρήσει άμεσα σε νομικές ενέργειες.

Το παραπάνω post πήρε πολύ μεγάλη έκταση και καθώς μετράει 29 εκατομμύρια προβολές στο X και πάνω από 125.000 likes. Η Apple δεν έμεινε σιωπηλή, αρνήθηκε αυτή την κατηγορία και έδωσε τη δική της απάντηση τονίζοντας ότι:

Apple on @elonmusk’s claims: "The App Store is designed to be fair and free of bias. We feature thousands of apps through charts, algorithmic recommendations, and curated lists selected by experts using objective criteria.” https://t.co/w4NFINOF9x — Mark Gurman (@markgurman) August 12, 2025

Το App Store έχει σχεδιαστεί για να είναι δίκαιο και απαλλαγμένο από κάθε είδους bias. Παρουσιάζουμε χιλιάδες εφαρμογές μέσω διαφόρων charts, αλγορίθμους με πολλές προτάσεις και επιλεγμένες λίστες που επιλέγονται από ειδικούς με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους χρήστες ασφαλείς τρόπους να ανακαλύψουν εφαρμογές, αλλά και να παρέχουμε πολύτιμες ευκαιρίες στους προγραμματιστές -συνεργαζόμενοι με πολλούς από αυτούς- για να αυξήσουμε την ορατότητα των εφαρμογών σε διάφορες κατηγορίες.

Άλλες εφαρμογές, όπως το DeepSeek κατάφεραν να φτάσουν την πρώτη θέση του App Store, ενώ τον περασμένο Ιούλιο το Perplexity ήταν #1 στο App Store της Ινδίας. Το Grok ανέβηκε στην δεύτερη θέση στο App Store μετά το συγκεκριμένο tweet του Elon Musk.

