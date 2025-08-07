Έφτασαν στο Instagram το Repost και η κοινοποίηση τοποθεσίας

Η Meta κυκλοφόρησε και επίσημα μια νέα ενημέρωση στο Instagram, η οποία φέρνει τρία ολοκαίνουργια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου και του Repost (Αναδημοσίευση).

Να σημειώσουμε κάπου εδώ, ότι αν δεν βλέπετε ακόμη τα παρακάτω χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει να κάνετε update την εφαρμογή του Instagram μέσα από το App Store ή το Google Play.

Πλέον, κάτω από κάθε reel ή post, εκτός από το like, το σχόλιο και την κοινοποίηση, υπάρχει και το Repost, το οποίο λειτουργεί όπως αυτό του TikTok. Ουσιαστικά, με το Repost κάνετε αναδημοσίευση δημόσια reels και αναρτήσεις στο feed σας, κάνοντάς το πιο εύκολο να μοιράζεστε τα ενδιαφέροντά σας με τους φίλους σας.

Όλες οι αναδημοσιεύσεις που θα κάνετε, θα εμφανίζονται απευθείας στο feed των φίλων και των ακόλουθών σας, αλλά και στο προφίλ σας μέσα από τη νέα καρτέλα που προστέθηκε. Όλα τα βίντεο που κάνετε Repost, θα υπάρχουν για πάντα στο προσωπικό σας προφίλ (όπως συμβαίνει και στο TikTok).

Το δεύτερο νέο χαρακτηριστικό στο Instagram είναι η ενεργή τοποθεσία με τους φίλους σας. Πλέον, υπάρχει ένας χάρτης όπου μέσα από εκεί μπορείτε να βλέπετε που είναι οι κοντινοί σας άνθρωποι, αν και εφόσον έχουν κάνει κοινοποίηση την τοποθεσία τους (λειτουργεί κάπως σαν το “Find My” του iPhone). Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον χάρτη για να δείτε περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι φίλοι και οι αγαπημένοι σας δημιουργοί από συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Η κοινοποίηση τοποθεσίας ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται εύκολα από τις ρυθμίσεις, αλλά προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, και θα καταφθάσει σε εμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Το τρίτο και τελευταίο νέο χαρακτηριστικό έχει να κάνει και πάλι με τα Reels. Αν επισκεφθείτε την ειδική καρτέλα των Reels, θα δείτε μια νέα καρτέλα ονόματι “Friends” (Φίλοι), όπου μέσα από εκεί θα δείτε όλα τα Reels που έχουν σχολιάσει, έχουν κάνει Like ή δημοσίευση οι φίλοι σας.

Πηγή: unboxholics.com