Youtube: Η μεγάλη αλλαγή που λίγοι κατάλαβαν – Πόσο επηρεάζει τους χρήστες

Μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας, η καρτέλα «Trending» του YouTube καταργείται οριστικά, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα. Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των χρηστών, οι οποίοι πλέον αναζητούν viral περιεχόμενο μέσω προσωποποιημένων προτάσεων, των δημοφιλών YouTube Shorts και των δυναμικών κοινοτήτων σχολίων.

Η πτώση της επισκεψιμότητας στη συγκεκριμένη σελίδα τα τελευταία πέντε χρόνια οδήγησε το YouTube στην ενίσχυση νέων εργαλείων, όπως τα YouTube Charts και η λειτουργία Explore, που επιτρέπουν την ανακάλυψη δημοφιλούς περιεχομένου ανά θεματική ενότητα.

Η νέα στρατηγική του YouTube δίνει έμφαση στα micro-trends — δηλαδή στις τάσεις που διαμορφώνονται οργανικά από κοινότητες χρηστών, αντί για μεμονωμένα viral βίντεο. Η ανακάλυψη περιεχομένου βασίζεται πλέον σε εξελιγμένους αλγόριθμους και στις ατομικές προτιμήσεις των χρηστών, με νέα tabs κάτω από τη γραμμή αναζήτησης να ενισχύουν την εμπειρία πλοήγησης.

Παράλληλα, η πλατφόρμα ενισχύει τη δημιουργική εργαλειοθήκη για τους YouTubers. Το YouTube Studio περιλαμβάνει πλέον τη λειτουργία Inspiration, που επιτρέπει στους δημιουργούς να παρακολουθούν τις τάσεις στο κοινό τους, ενώ παρουσιάζει και τη νέα υπηρεσία επί πληρωμή Hype, σχεδιασμένη για την ενίσχυση της προβολής ανερχόμενων καναλιών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το YouTube αριθμεί πλέον 2,5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024. Η Ινδία ηγείται της παγκόσμιας κατάταξης με 491 εκατομμύρια χρήστες, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 253 εκατομμύρια.

Η βασική ηλικιακή ομάδα της πλατφόρμας παραμένει το φάσμα 18-44 ετών, με το υψηλότερο ποσοστό (21,7%) να εντοπίζεται στους χρήστες 25-34 ετών.

Αξιοσημείωτη είναι και η δυναμική πορεία του YouTube Premium, το οποίο μετρά πλέον 125 εκατομμύρια συνδρομητές, από 100 εκατομμύρια το 2024 και 80 εκατομμύρια το 2022.

Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των κοινωνικών δικτύων, το YouTube παραμένει σταθερά η δεύτερη πιο δημοφιλής πλατφόρμα παγκοσμίως, πίσω μόνο από το Facebook, και ξεπερνά σε χρήση το Instagram και το WhatsApp.

