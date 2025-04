Χαμός στο διαδίκτυο: Πώς να φτιάξεις την Action Figure του εαυτού σου με το ChatGPT!

Χαμός έχει γίνει στο Διαδίκτυο με χρήστες να δημιουργούν ρεαλιστικές φιγούρες δράσης (action figures) του εαυτού τους — σαν να βγήκαν μόλις από το ράφι ενός καταστήματος παιχνιδιών!

Μετά τις δημοφιλείς AI εικόνες σε στυλ Studio Ghibli, η νέα «τρέλα» αφορά τη μετατροπή μιας προσωπικής φωτογραφίας σε μια τρισδιάστατη συλλεκτική φιγούρα, μέσα σε κλασική blister συσκευασία. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και άκρως ρεαλιστικό.

Η διαδικασία είναι απλή και διασκεδαστική. Το μόνο που χρειάζεστε είναι πρόσβαση στο ChatGPT της OpenAI και συγκεκριμένα στο μοντέλο GPT-4o, που υποστηρίζει την κατανόηση και επεξεργασία εικόνων.

-Ανοίγετε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο του ChatGPT.

-Ανεβάζετε μια καθαρή φωτογραφία του εαυτού σας.

-Δίνετε την παρακάτω προτροπή (prompt):

“Using the photo of me that I uploaded, create a realistic action figure of myself in a blister pack, styled like a premium collectible toy. The figure should be posed standing upright.”

Άλλη μια εναλλακτική εντολή είναι:

“Use the image that I uploaded and create a picture of me as a 3D action figure toy, as if it were displayed in a transparent plastic packaging, blister packaging model.”

Εξατομίκευση με αξεσουάρ και τίτλους

Μπορείτε να κάνετε το αποτέλεσμα ακόμα πιο προσωπικό ζητώντας να συμπεριληφθούν αξεσουάρ που σας αντιπροσωπεύουν (π.χ. κάμερα, τρίποδο, laptop, βιντεοκάμερα), καθώς και να προστεθεί το όνομά σας ή κάποιος τίτλος (π.χ. Photographer, Musician, Designer κ.ά.).

Προσοχή στη χρήση των δεδομένων

Αν και η τάση είναι εξαιρετικά διασκεδαστική, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στην πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μοντέλων AI, εκτός αν έχετε επιλέξει διαφορετικές ρυθμίσεις απορρήτου.

