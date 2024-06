Όποιον κι αν ρωτήσετε θα σας απαντήσει ότι το να τρέχετε κρατώντας ένα ψαλίδι και να επιλέγετε να μην χρησιμοποιείτε αλεξίπτωτο όταν πηδάτε από αεροπλάνο είναι πολύ κακές επιλογές ασφαλείας.

Ωστόσο, αν ρωτήσετε την AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) της Google, η οποία χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να δημιουργήσει απαντήσεις σε ερωτήματα που βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, και οι δύο αποφάσεις είναι απολύτως λογικές και, στην πραγματικότητα, ενθαρρύνονται. Το τρέξιμο με ψαλίδι μπορεί, σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη, να είναι ακόμη και μια εξαιρετική επιλογή για καρδιοαναπνευστική άσκηση.

Αυτές οι προτάσεις είναι μερικές από τις παράλογα ανακριβείς απαντήσεις που έχει αναμασήσει το νέο εργαλείο της Google, AI Overview (Επισκόπηση Τεχνητής Νοημοσύνης), μετά την ανάπτυξή της νωρίτερα αυτό το μήνα. Τις εβδομάδες από τότε που η Google ανακοίνωσε την AI Overview, οι χρήστες έχουν επιδοθεί σε ένα κυνήγι για να βρουν -και να μοιραστούν- τις πιο τρελές απαντήσεις.

Οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε τουλάχιστον μια μικρή πέτρα την ημέρα

Απαντώντας στο ερώτημα: “Πόσες πέτρες πρέπει να φάω;”, η AI της Google είπε στους χρήστες ότι σύμφωνα με τους γεωλόγους του UC Berkeley, θα πρέπει να τρώτε “τουλάχιστον μία μικρή πέτρα την ημέρα”, καθώς οι πέτρες αποτελούν σημαντική πηγή βιταμινών και μετάλλων. Οι προτάσεις για το σερβίρισμα περιλάμβαναν με μια μερίδα χαλίκια, γεώδες ή βότσαλα, ή να τα κρύψετε σε τρόφιμα όπως παγωτό ή φυστικοβούτυρο.

Το τρέξιμο με ψαλίδι έχει οφέλη για την υγεία

Η επισκόπηση περιγράφει την πράξη ως “μια καρδιολογική άσκηση που μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό σας ρυθμό και απαιτεί συγκέντρωση και εστίαση”. Η ανταπόκριση λέγεται ότι δημιουργήθηκε από ένα σατιρικό κομμάτι από την κωμωδία The Little Old Lady Comedy. Κάτω από το αποτέλεσμα της αναζήτησης, το νέο AI εργαλείο της Google περιλαμβάνει το άρθρο από το οποίο άντλησε τις πληροφορίες.

Ένας σκύλος έχει παίξει στο πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την AI της Google, το 2018, ένας σκύλος με το όνομα Pospisil επιλέχθηκε ως επιλογή τέταρτου γύρου και έπαιξε 63 παιχνίδια για τις Calgary Flames, σκοράροντας οκτώ γκολ. Πέρασε τη σεζόν ’23-’24 με τις Φλέιμς. Για την απάντηση αυτή , το AI Overview βασίστηκε στην είδηση ότι το «το NHL (ρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ) θα φιλοξενήσει τον πρώτο διαγωνισμό σκύλων διάσωσης ‘Stanley Pup’».

Ο Μπάτμαν είναι αστυνομικός

Ο Μπάτμαν έχει λάβει επίσημο ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος από την Τεχνητή Νοημοσύνη της Google. Στην ερώτηση “Είναι ο Μπάτμαν αστυνομικός;” απαντάει ναι, βασιζόμενη στο ότι εργάζεται για τον ντετέκτιβ Τζιμ Γκόρντον.

Η κόλλα βοηθά το τυρί να κολλήσει στην πίτσα

Όταν οι χρήστες έψαξαν στο Google “το τυρί δεν κολλάει στην πίτσα”, το AI Overview πρότεινε να προσθέσετε ένα όγδοο μη τοξικής κόλλας για να δώσετε στη σάλτσα μεγαλύτερη κολλητικότητα.

Χρησιμοποιήστε βενζίνη για να μαγειρέψετε μακαρόνια

Στην ερώτηση “Μπορώ να χρησιμοποιήσω βενζίνη για να μαγειρέψω μακαρόνια;”, η AI της Google απάντησε ναι και προσέφερε μια συνταγή που συνδυάζει τις γεύσεις της βενζίνης με ιταλικά μπαχαρικά.

Τα αλεξίπτωτα δεν είναι πιο αποτελεσματικά από τα σακίδια πλάτης

Επικαλούμενη μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύθηκε στο BMJ (ένα από τα παλαιότερα βρετανικά ιατρικά περιοδικά), το AI Overview δήλωσε ότι τα αλεξίπτωτα δεν αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά από τα σακίδια πλάτης στην πρόληψη του θανάτου κατά την πτώση από αεροπλάνο.

Βέβαια συμπεριέλαβε στο τέλος του αποτελέσματος αναζήτησης ότι υπάρχει μια παγίδα σε αυτή τη μελέτη -η πτώση ήταν ύψος 60 εκατοστών, θα ήταν εύκολο να μην το προσέξει κανείς. Αυτή η απάντηση έρχεται επίσης σε αντίθεση με άλλες πληροφορίες που βρέθηκαν στο διαδίκτυο.

Πηγή: foxreport.gr