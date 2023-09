Το Facebook άλλαξε λογότυπο και κανείς δεν πήρε χαμπάρι - Ποια η αλλαγή

Το Facebook λέει ότι η αλλαγή του λογότυπου σε πεζό «f» είναι καλύτερη για «το μάτι» στην εφαρμογή της πλατφόρμας με «εντονότερη αντίθεση για να ξεχωρίζει το «f».

«Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι το ανανεωμένο λογότυπο θα είναι οικείο, αλλά παράλληλα δυναμικό, γυαλιστερό και κομψό. Αυτές οι μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές, μας επέτρεψαν να επιτύχουμε οπτική ισορροπία με μια αίσθηση κίνησης προς τα εμπρός», δήλωσε ο Dave N, διευθυντής σχεδιασμού στο Facebook.

Με τα χρόνια, το λογότυπο του Facebook έχει υποστεί πολλές αλλαγές, ξεκινώντας από ένα σήμα που είχε τετραγωνισμένες γωνίες μέχρι το σημερινό κυκλικό σχέδιο.

Πηγή: ethnos.gr

Facebook's logo and its colors have changed.Also the animations of the like buttons and their features have changed.Furthermore, when you first access Facebook, it is noticeable that the font that mentions the name of Facebook in the app has changed and , ( 1 /2 )



@MattNavarra pic.twitter.com/7yLrRsViTG