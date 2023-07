Η εμμονή του Μασκ με το γράμμα «Χ» -Γιατί θέλει να αλλάξει το σύμβολο του Twitter

Την εμμονή του με το γράμμα «Χ» αποκαλύπτει για άλλη μία φορά ο Έλον Μασκ, καθώς ανακοινώνει το rebranding του Twitter.

Η αλλαγή στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύφθηκε σε μια σειρά από tweets από τον ηγέτη της Tesla και της SpaceX αποτελεί την τελευταία από μια σειρά ανακατατάξεων στην πλατφόρμα από τότε που ο Μασκ την αγόρασε στα τέλη του περασμένου έτους.

Η προτίμηση του Έλον Μασκ για το γράμμα «Χ» τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή αυξάνεται εδώ και 25 χρόνια, αν και σπάνια έχει αποκαλύψει τον λόγο. Και τώρα φαίνεται πως μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης θα είναι σύντομα γνωστή από το μοναδικό γράμμα που αποτελεί εδώ και καιρό εμμονή του Μασκ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη Λίντα για να μετατρέψω αυτή την πλατφόρμα σε Χ, την εφαρμογή για τα πάντα» έγραψε πρόσφατα ο Μασκ στο Twitter, αναφερόμενος στη νέα διευθύνουσα σύμβουλο Λίντα Γιακαρίνο.

Πώς ξεκίνησε η εμμονή του Έλον Μασκ με το γράμμα «Χ»

Ένα από τα πρώτα εγχειρήματα του Μασκ ήταν γνωστό ως X.com, το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά ως πλατφόρμα ηλεκτρονικών τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών το 1999. Έναν χρόνο αργότερα αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

«Όλοι προσπάθησαν να τον μεταπείσουν να μην ονομάσει έτσι την εταιρεία τότε λόγω των σεξουαλικών υπονοούμενων, αλλά του άρεσε πραγματικά και επέμεινε σε αυτό» δήλωσε η Άσλεϊ Βανς, συγγραφέας του βιβλίου «Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future», σχετικά με το domain X.com, σύμφωνα με το NPR.

Τρία χρόνια αργότερα έβγαλε 165 εκατομμύρια δολάρια όταν ο ιστότοπος, που μέχρι τότε είχε συγχωνευτεί με την PayPal, αγοράστηκε από το eBay. Ο Μασκ θα αγόραζε αργότερα το domain X.com πίσω από την PayPal το 2017. Αυτός ο ιστότοπος κατευθύνει τώρα τους ανθρώπους στο Twitter. «Ευχαριστώ την PayPal που μου επέτρεψε να αγοράσω πίσω το X.com! Δεν υπάρχουν σχέδια αυτή τη στιγμή, αλλά έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα» έγραψε ο Μασκ στο Tweitter το 2017.

Αυτό το domain ήταν η πρώτη σημαντική χρήση του γράμματος Χ από τον Έλον Μασκ, αλλά όχι η τελευταία. Ο δισεκατομμυριούχος είναι επίσης ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Space X, η οποία είναι επίσημα γνωστή ως Space Exploration Technologies Corporation.

Ίδρυσε την εταιρεία το 2002 και πρόσφατα εκτόξευσε την 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - δοκιμαστική πτήση της, η οποία θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία, ακόμη και μετά την έκρηξή της.

Τόσο η SpaceX όσο και η NASA χαιρέτισαν την παρθενική πτήση του νέο πυραύλου-μαμούθ ως «συναρπαστική» και επιτυχημένη. Ο Μασκ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος στη συνέχεια - υποσχόμενος μάλιστα να προχωρήσει σε νέα εκτόξευση «σε λίγους μήνες».

Την ίδια ώρα, η Tesla, στην οποία ο Μασκ είναι διευθύνων σύμβουλος, πουλάει το Model X, από το 2016. Το αυτοκίνητο, ένα μεσαίου μεγέθους πολυτελές crossover SUV, είναι αναγνωρίσιμο από τις πόρτες του που ανοίγουν προς τα επάνω.

Η χρήση του γράμματος «Χ» στην προσωπική ζωή του Έλον Μασκ

Πέρα από τα επαγγελματικά του, ο Έλον Μασκ έχει χρησιμοποιήσει το γράμμα «Χ» και στην προσωπική του ζωή. Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και η πρώην σύντροφός του, η μουσικός Grimes, προκάλεσαν αίσθηση τον Μάιο του 2020, όταν αποκάλυψαν το όνομα του νεογέννητου γιου τους: X Æ A-12. Ο Μασκ λέγεται ότι έδωσε στο μικρό αγόρι, τριών ετών, το παρατσούκλι «Χ» για συντομία.

Η αλλαγή ονόματος του Twitter



Ο διευθύνων σύμβουλος υπαινίχθηκε για πρώτη φορά κάποιες μεγάλες αλλαγές στο όνομα του Twitter -το οποίο τους τελευταίους μήνες παλεύει με τη μείωση της επισκεψιμότητας και τον αυξημένο ανταγωνισμό- νωρίς το πρωί της Κυριακής, αποκαλύπτοντας ότι το λογότυπο με το πουλί θα αντικατασταθεί σύντομα με ένα απλό «Χ».

Άφησε να εννοηθεί ότι το σύμβολο ήρθε ως μέρος ενός ευρύτερου rebranding ολόκληρης της πλατφόρμας, καθώς αναζητά το κατάλληλο σχέδιο. Ο ίδιος υποστήριξε σε ανάρτησή του: «Το προσωρινό λογότυπο Χ τίθεται σε λειτουργία αργότερα σήμερα».

Σύμφωνα με το NPR, «ο Μασκ ήθελε εδώ και καιρό να δημιουργήσει μια "εφαρμογή για τα πάντα" παρόμοια με το δημοφιλές WeChat». Η εν λόγω εφαρμογή έχει ισχυρή παρουσία στην Κίνα, αλλά δεν υπάρχει αμερικανική έκδοση.

«Θέλει να δημιουργήσει μια εφαρμογή παρόμοια με το πώς χρησιμοποιείται το WeChat στην Κίνα, όπου είναι μέρος του ιστού της καθημερινής ζωής. Το χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε, να διαβάζετε ειδήσεις, να αγοράζετε πράγματα, να πληρώνετε το νοίκι σας, να κλείνετε ραντεβού με το γιατρό σας, ακόμα και για να πληρώνετε πρόστιμα» δήλωσε η Άσλεϊ Βανς.

Αντέδρασαν οι χρήστες του Twitter στη μετονομασία του

Πολλές χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να αντιδράσουν στο Χ tease, δίνοντας τις δικές τους προτάσεις για το νέο λογότυπο, καθώς και να εκφράσουν τις απορίες τους για το νέο όνομα.

Αρκετοί χρήστες αστειεύτηκαν σαρκαστικά για το τι θα απογίνει ο ήδη ευρέως αποδεκτός όρος «tweeting» στον απόηχο της ανανέωσης. «Δεν είμαι σίγουρος πώς θα λέγεται τώρα! Post? X-post; Xost;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος αναρωτήθηκε: « Αν το Twitter μετονομαστεί σε X τότε πώς θα ονομάζουμε τα μελλοντικά "tweets";». Κάποιος άλλος σχολίασε: «Οπότε, δεν είναι πια tweet, αλλά τι;».

Ο Μασκ, από την πλευρά του, φάνηκε να παίζει με την καταιγίδα των σαρκαστικών αναρτήσεων, ρωτώντας τους περίπου 149 εκατομμύρια οπαδούς του: «Πώς θα πρέπει να ονομάσουν το tweeting;».

Αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να απαντήσουν. «Xweeting», έγραψε ένας, «Xpressing» έγραψε ένας άλλος.

Πηγή: iefimerida.gr