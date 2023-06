Έπος: Η τεχνητή νοημοσύνη «φαντάζεται» τι υπάρχει γύρω από πασίγνωστα memes (pics)

Μέσα στους τελευταίους μήνες έχουμε δει τρομερά εντυπωσιακές AI δημιουργίες, από αλγορίθμους όπως το Midjourney και το DALL-E.

Ωστόσο, τώρα, η νέα τεχνολογία Generative Fill που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Photoshop έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η AI που ενσωματώθηκε στο ήδη πανίσχυρο εργαλείο, δίχως υπερβολή ανοίγει νέους ορίζοντες, επιτρέποντας στους χρήστες να εφαρμόσουν την δύναμη της generative AI σε υπάρχουσες εικόνες, για να αλλάξουν πράγματα, να προσθέσουν στοιχεία που δεν υπήρχαν πριν ή να τις μεγαλώσουν με νέες πληροφορίες τριγύρω.

Ακριβώς το τελευταίο αποφάσισαν να κάνουν οι χρήστες των social media λοιπόν, σε μια τάση που έγινε viral: Επέκτειναν πασίγνωστα memes, για να δείξουν τι υπάρχει τριγύρω τους.

Μερικά από τα κλασικά memes που έχουν επεξεργαστεί οι χρήστες με το Generative Fill είναι τα "Distracted Boyfriend", "Two Buttons", "Change My Mind", "Left Exit 12 Off Ramp", "Ancient Aliens", "Disaster Girl" και "Roll Safe Think About It". Ζητώντας από την AI να επεκτείνει αυτές τις εικόνες, οι χρήστες δημιούργησαν άλλες φορές άκρως πιστευτά και άλλες φορές αναπάντεχα δημιουργήματα. Για παράδειγμα, μάλλον δεν περίμενε κανείς αυτό το αποτέλεσμα στο "Woman Yelling At Cat" meme ή τη συγχώνευση του "Left Exit 12 Off Ramp" με το "Disaster Girl".

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιβόητο meme που δείχνει ένα ζευγάρι να ξαπλώνει με κάποια σκηνή ζηλοτυπίας να έχει προηγηθεί. Η εκτεταμένη έκδοση που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη δείχνει τελικά ότι ο τύπος δεν σκέφτεται άλλες, αφού απλώς κοιτάζει το τηλέφωνό του!

Είναι από τις περιπτώσεις που τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οπότε σας αφήνουμε απλά να θαυμάσετε τις εντυπωσιακές AI δημιουργίες του νέου Photoshop παρακάτω:

