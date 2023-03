Το South Park τρολάρει το ChatGPT στο νέο του επεισόδιο (vid)

Ανά τα χρόνια, το σόου δεν απέφευγε ποτέ τα αμφιλεγόμενα θέματα και τα ζητήματα τις επικαιρότητας και έτσι αυτή τη φορά έχει βάλει στο στόχαστρο το ChatGPT, το πασίγνωστο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, το επόμενο επεισόδιο της animated σειράς, με τίτλο "Deep Learning", υπόσχεται να ασχοληθεί με τον ιδιαίτερο κόσμο των chatbots, δείχνοντας τη χρησημότητά τους στο φλερτάρισμα.

Σε ένα σύντομο απόσπασμα που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επίσημος λογαριασμός της σειράς, βλέπουμε τα αγόρια του South Park να συζητούν για τις προοπτικές των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Συγκεκριμένα, ο Stan ψάχνει συμβουλές για το τι να πει στην κοπέλα του και ο Clyde έχει την τέλεια λύση: το ChatGPT. Μπορείτε να δείτε το εν λόγω βίντεο μέσα από τον player που περιλαμβάνεται στο παρακάτω tweet.

Αναμενόμενα, το επεισόδιο υπόσχεται μια ξεκαρδιστική ματιά στους κινδύνους που κρύβει η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να περιμένουμε πολλά σατιρικά σχόλια, ατάκες και φυσικά τον χαρακτηριστικό αφοπλιστικό ρεαλισμό, με τον οποίο προσεγγίζει το South Park πολλά από τα θέματά του.

Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε, το ChatGPT είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την ανθρώπινη συνομιλία με βάση τις υποδείξεις του χρήστη και μπορεί να απαντήσει σε ένα μεγάλο εύρος ερωτήσεων μιμούμενη το ανθρώπινο στυλ ομιλίας.

Το αποτελέσματα είναι τόσο ρεαλιστικά που σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των New York Times, έχει σημάνει «κόκκινος συναγερμός» στα κεντρικά γραφεία της Google από τα τέλη του Νοεμβρίου, η οποία θεωρεί πως ένας τόσο φυσικός τρόπος απαντήσεων μπορεί να αλλάξει για πάντα το τι περιμένουν οι χρήστες από μια μηχανή αναζήτησης που μέχρι τώρα επιστρέφει απλά links σε άλλες σελίδες.

Το ίδιο φαίνεται να πιστεύει και η Microsoft, η οποία επένδυσε δισεκατομμύρια στην OpenAI, για να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του ChatGPT, μεταμορφώνοντας ολοκληρωτικά το Bing.

Stan asks Clyde for dating advice, in an all-new episode of South Park, titled “Deep Learning” premiering Wednesday, March 8, at 10:00p ET/PT on Comedy Central pic.twitter.com/2kQcGux9Em