Netflix: Αυτή η σειρά έπιασε κορυφή στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού - Το top10

Το Netflix έφερε νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του και μία νέα σειρά βρίσκεται τώρα στην πρώτη θέση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το The Law According to Lidia Poet (Ο νόμος της Λιντία Πόετ) που ήταν στην κορυφή του Top 10 των trendings βρίσκεται πλέον στην 4η θέση και τώρα, ένα άλλο σόου έχει πάρει τη θέση του.

Ο λόγος γίνεται για το Outer Banks και την 3η σεζόν του, η οποία έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές ημέρες και πολύ γρήγορα σκαρφάλωσε στην κορυφή του Top 10.

Όπως όλα δείχνουν, αυτό το σόου έχει "κλέψει" την καρδιά των Ελλήνων και η πεντάδα πλέον έχει διαμορφωθεί αλλιώς. Στη 2η θέση βρίσκεται το Triptych, στην 3η θέση το Formula 1: Drive to Survive, στην 4η θέση το The Law According to Lidia Poet, ενώ 5ο έχουμε το The Walking Dead.

Η δεκάδα κλείνει με τα Wednesday, Physical: 100, Murdaugh Murders: A Southern Scandal, You και Red Nose. Όπως καταλάβατε, το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που βρισκόταν για πάρα πολλές εβδομάδες στις πρώτες θέσεις, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός δεκάδας.

Πηγή: unboxholics.com