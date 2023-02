Πώς μία γκάφα του Bard κόστισε στη Google 100 εκατ. δολάρια (vids)

Όχι αυτά που μας απαντούν (αυτόματα), όταν στέλνουμε μήνυμα σε εταιρίες, αλλά oι κορυφαίες εκδόσεις τους -που μπορούν να αντικαταστήσουν εργαζομένους σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Το ChatGPT που ήδη κάνει πάταγο ανήκει στην Open AI που υποστηρίζεται (με χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων) από τη Microsoft.

Εν αντιθέσει με τον ανταγωνισμό, δεν ‘αντλεί’ πληροφορίες από το διαδίκτυο, αλλά από δισεκατομμύρια παραδείγματα ανθρώπινης γνώμης (αντιπροσωπεύουν κάθε πιθανή άποψη), πριν δώσει εκείνη που ‘κρίνει’ ως σωστή.

Το αντίστοιχο προϊόν της Google λέγεται Bard και παρουσιάστηκε επίσημα τη Δευτέρα 6/2.

Προφανώς και ‘παίρνει’ πληροφορίες από τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης του πλανήτη.

Μια ανακριβής απάντηση που υπήρχε στο προωθητικό video είχε ως συνέπεια να κάνουν κατακόρυφη ‘βουτιά’ οι μετοχές της Alphabet (όπου ανήκει η Google). Για την ακρίβεια, 'χάθηκαν' 100.000.000.000 δολάρια.

Το λάθος υπήρχε στo πρώτο δημόσιο demo του Bard. Το εντόπισε και το δημοσίευσε το Reuters, λίγο πριν την παρουσίαση του chatbot. Το video είχε ήδη 1.000.000 views και προφανώς οι επενδυτές δεν πέταξαν από τη χαρά τους.

Ποιο ήταν το 'έγκλημα' του Bard

Στην ερώτηση “ποιες νέες ανακαλύψεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) μπορώ να πω στο 9χρονο παιδί μου;”, το Bart έδωσε διάφορες απαντήσεις. Μια ανέφερε ότι το JWST χρησιμοποιήθηκε για να τραβήξει τις πρώτες φωτογραφίες ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού συστήματος της Γης ή εξωπλανητών.

Εξωπλανήτες ‘τράβηξε’ για πρώτη φορά το το Very Large Telescope (VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου, το 2004 -όπως επιβεβαίωσε η NASA.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε πως “η ανακριβής απάντηση υπογραμμίζει τη σημασία μιας αυστηρής διαδικασίας δοκιμών, κάτι που ξεκινάμε αυτήν την εβδομάδα με το πρόγραμμα αξιόπιστων ελεγκτών μας.

Θα συνδυάσουμε την εξωτερική ανατροφοδότηση με τις δικές μας εσωτερικές δοκιμές, ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι απαντήσεις του Bard ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και βασισμένες στις πληροφορίες του πραγματικού κόσμου".

Πηγή: news247.gr

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l