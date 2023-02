«Αγάπη είναι να μοιράζεσαι τον κωδικό σου» - Κράξιμο στο Netflix για tweet του 2017

Σκοπός του streaming κολοσσού, μέσα από αυτό το μέτρο, όπως υποστηρίζει είναι να πατάξει τον παράνομο διαμοιρασμό κωδικών και λογαριασμών.

Τα πυρά των χρηστών και οι σφοδρές αντιδράσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς όχι μόνο καταπατούνται δικαιώματα των συνδρομητών των "οικογενειακών" πακέτων, αλλά ανακαλύφθηκε και ένα παλιό tweet που "καίει" το Netflix.

Το επίμαχο tweet προέρχεται από το μακρινό 2017 όταν το Netflix "τιτίβισε" πως "Αγάπη είναι να μοιράζεσαι έναν κωδικό", αναγνωρίζοντας έτσι με χιουμοριστικό τρόπο το γεγονός πως οι χρήστες μοιράζονται τους λογαριασμούς μεταξύ τους.

Λόγω αυτού του tweet και της επικοινωνιακής "κωλοτούμπας" του, όσον αφορά το διαμοιρασμό κωδικών, το Netflix βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα με χιλιάδες χρήστες να το κράζουν στα social media και να το κατηγορούν για υποκρισία.

Οι αντιδράσεις των χρηστών και συνδρομητών του Netflix στο Twitter είναι στα όρια του τρολ και της αγανάκτησης.

Πηγή: unboxholics.com

Netflix pretending that they never actually tweeted this🤦🏾‍♂️ https://t.co/vnQFGWV0EC pic.twitter.com/M8Z3w3X7CG