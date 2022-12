Συναγερμός στο Twitter - Χάκερ λέει πως έχει στα χέρια του πληροφορίες για 400 εκατ. λογαριασμούς

Παρόλο που το Twitter δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρό για να αναλάβει δράση η Data Protection Commission (DPC) της Ιρλανδίας, ανοίγοντας επίσημη έρευνα για να “εξετάσει τη συμμόρφωση του Twitter με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε συνάρτηση με αυτό το περιστατικό ασφαλείας”.

Τα δεδομένα λέγεται πως περιέχουν τηλεφωνικούς αριθμούς και emails, συμπεριλαμβάνοντας μερικά που ανήκουν σε διασημότητες και πολιτικούς. Ωστόσο μόνο ένα μικρό δείγμα των δεδομένων έχει γίνει γνωστό και η πλήρης κλίμακα παραμένει άγνωστη.

Ο Elon Musk δεν έχει απαντήσει στον κορυφαίο ειδικό ασφαλείας Brian Krebs ο οποίος τον κάλεσε να δώσει πληροφορίες. Άλλοι ειδικοί ασφαλείας λένε πως τα δεδομένα δεν προέρχονται από προηγούμενες παραβιάσεις και είναι σίγουροι πως αυτό το hack είναι νέο και πολύ μεγαλύτερο.

Ο Ryushi ισχυρίζεται πως εκμαίευσε τα δεδομένα από ένα κενό ασφαλείας σε ένα σύστημα που επιτρέπει σε προγράμματα υπολογιστών να συνδεθούν στο Twitter για να συνθέσουν δεδομένα.

Αναφορές κάνουν λόγο για επιπλέον datasets τα οποία προσφέρονται πλέον για πώληση στο dark web. Η DPC ήρθε σε επαφή με το Twitter για αυτό το περιστατικό και θα το ερευνήσει. – twitter

Να θυμίσουμε πως το Νοέμβριο επιβλήθηκε στη Meta πρόστιμο ύψους €265 εκατομμυρίων από την DPC, μετά τη διαρροή δεδομένων 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook online.

Πηγή: unboxholics.com

Hey @elonmusk, since you don't seem to have much a media/comms team anymore, can you address the apparently legitimate claim that someone scraped & is now selling data on hundreds of millions of Twitter accounts? Maybe it didn't happen on your watch, but you owe Twitter a reply.