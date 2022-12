Μέσι και Αργεντινή τρέλαναν ακόμα και τη Google - «Κράσαραν» μέχρι και οι servers...

Το πρώτο ποστάρισμα του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, αμέσως μετά τη νίκη επί της Γαλλίας, τρέλανε το Instagram και έσπασε τα ρεκόρ των likes.

Ο -για πολλούς πλέον- GOAT του ποδοσφαίρου βάλθηκε να τρελάνει όχι μόνο τον ποδοσφαιρικό αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, κάτι που φάνηκε και από το traffic των servers της Google.

Για να βγαίνει ο πρόεδρος της Google δημόσια και να ανακοινώνει πως το Google Search σημείωσε τη μεγαλύτερη κίνηση που είχε ποτέ εδώ και 25 χρόνια κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ 2022, πάει να πει πως ολόκληρος ο πλανήτης έψαχνε κυριολεκτικά ένα πράγμα.

Όλοι πατούσαν στην αναζήτηση για τον τελικό του Μουντιάλ, την Εθνική Γαλλίας του Κιλιάν Εμπαπέ και την Αργεντινή του Μέσι.

Πηγή: unboxholics.com

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!