Ο Μασκ κάνει δημοσκόπηση κι εσύ αποφασίζεις: «Να παραιτηθώ από επικεφαλής του twitter;»

Ο νέος ιδιοκτήτης της Twitter Inc αποφάσισε να... ανοίξει την κάλπη βλέποντας τη σφοδρή κριτική που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα, ενώ υποσχέθηκε πως θα τηρήσει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης όποιο κι αν είναι αυτό.

Η ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί στη 1μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ενώ ήδη την άποψή τους έχουν καταθέσει πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα, με το 56.4% να δείχνει την... άγουσα στον δισεκατομμυριούχο Μασκ, ο οποίος πάντως, σε ερώτηση χρήστη σχετικά με μια αλλαγή επικεφαλής, απάντησε πως "δεν υπάρχει διάδοχος".

Μάλιστα, ο Μασκ απολογήθηκε για το γεγονός ότι το Twitter απαγόρευσε στους χρήστες να αναρτούν στην πλατφόρμα συνδέσμους από πολλά ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως από εδώ και στο εξής θα κάνει δημοσκοπήσεις για αντίστοιχες αλλαγές στην πολιτική της πλατφόρμας.

Λίγο αργότερα, το Twitter ξεκίνησε δημοσκόπηση όπου ρωτούσε τους χρήστες εάν θα έπρεπε να πράξει αυτό που νωρίτερα είχε ανακοινώσει.

Πηγή: news247.gr

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Should we have a policy preventing the creation of or use of existing accounts for the main purpose of advertising other social media platforms?