Ποια μη αγγλόφωνη ταινία σαρώνει στο Netflix διαλύοντας τα ρεκόρ προβολών

Κι όμως το TROLL, η νορβηγική monster ταινία του Netflix σαρώνει τα trends της υπηρεσίας και όχι μόνο, καθώς έσπασε ένα ρεκόρ που ούτε οι συντελεστές του το περίμεναν.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του, το "Troll" έγινε ο νέος βασιλιάς των μη-αγγλόφωνων ταινιών της υπηρεσίας. Με πάνω από 128 εκατομμύρια ώρες θέασης, το Troll είναι η δημοφιλέστερη και πιο επιτυχημένη σε προβολές μη αγγλόφωνη ταινία στην ιστορία του Netflix, ρίχνοντας από την πρώτη θέση το γερμανικό "Blood Red Sky".

Ήδη το Troll βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 της Ελλάδας και άλλων 93 χωρών, χωρίς να δείχνει ίχνος σταματημού. Οι καλές κριτικές στο Rotten Tomatoes που φτάνουν το 90% αλλά και ότι διαδίδεται από στόμα σε στόμα κάνουν την ταινία ολοένα και πιο δημοφιλή.

Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη ταινία του σκανδιναβικού σινεμά στο Netflix, η οποία πρωτοπορεί αφού αναμιγνύει το είδος των "kaiju" όπως Godzilla και King Kong (τα πλάνα από το trailer το προδίδουν), με την παράδοση και τους μύθους της σκανδιναβικής μυθολογίας. Σύμφωνα με την πλοκή ένα γιγαντιαίο πλάσμα σε ένα βουνό στη Νορβηγία ξυπνάει μετά από χίλιάδες χρόνια και αρχίζει να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του. Η νορβηγική κυβέρνηση βλέποντας πως το τέρας αυτό φτάνει στην πρωτεύουσα, το Όσλο, καταστρώνει ένα σχέδιο με την ελπίδα να σταματήσουν αυτό που νόμιζαν πως υπήρχε μόνο ως μύθος.

Άλλες πιο δημοφιλείς διεθνείς παραγωγές του Netflix είναι το "The Platform" (108 εκατ. ώρες προβολών), "All Quiet on the Western Front (101 εκατ. ώρες προβολών) και "Black Crab" (94 εκατ. ώρες προβολών).

Πηγή: unboxholics.com