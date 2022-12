Το Twitter στο επίκεντρο έρευνας στο Σαν Φρανσίσκο - «Κοιμίζει» ο Μασκ εργαζόμενους στα γραφεία;

Στο επίκεντρο έρευνας από τις Αρχές του Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται το Twitter μετά από καταγγελίες ότι μετέτρεψε χώρους στα κεντρικά γραφεία του σε υπνοδωμάτια για υπαλλήλους, κίνηση που προκάλεσε τα ειρωνικά σχόλια του Έλον Μασκ.

Υπάλληλοι του Τwitter δήλωσαν στο περιοδικό Forbes ότι τα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο διαθέτουν «μικρά υπνοδωμάτια με άστρωτα στρώματα, μονόχρωμες κουρτίνες και γιγαντιαία οθόνη τηλεπαρουσίας αιθουσών συνεδριάσεων» με τέσσερα έως οκτώ κρεβάτια σε έναν όροφο.

Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι εντάσσονται στο σχέδιο του Μασκ για ένα «σκληροπυρηνικό Twitter», όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει νrα εργάζονται πολλές ώρες και με μεγάλη ένταση, όπως ο ίδιος απαίτησε, αφού προηγουμένως απέλυσε σχεδόν το μισό προσωπικό της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως, όμως, ανέφερε η εφημερίδα San Francisco Chronicle, το Twitter δεν ζήτησε άδεια για να χρησιμοποιήσει τμήματα του αρχηγείου για οικιστικούς σκοπούς. Το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων του δήμου του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι διερευνά το θέμα μετά από καταγγελία και ότι σχεδιάζει να επιθεωρήσει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Το τμήμα αυτό επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του κτιρίου του Twitter για να διεξαχθεί έλεγχος. Αν το αρχηγείο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης δεν πληροί πλέον τον οικοδομικό κώδικα, τότε θα εκδοθεί ειδοποίηση παράβασης. Ο δήμος αντιμετωπίζει όλα τα παράπονα ιδιοκτησίας και τους ιδιοκτήτες το ίδιο, είπε ο εκπρόσωπος του τμήματος, Πάτρικ Χάναν, στην εφημερίδα Washington Post. «Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου», είπε ο Χάναν.

Η αντίδραση του Μασκ

Το αφεντικό του Twitter εξαπέλυσε βέλη κατά της έρευνας. «Ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο, λοιπόν, επιτίθεται σε εταιρείες που παρέχουν κρεβάτια σε κουρασμένους εργαζομένους, αντί να διασφαλίσει ότι τα παιδιά είναι ασφαλή από το fentanyl [οπιοειδές που αποκαλείται «ηρωίνη των φτωχών»]» Που είναι οι προτεραιότητές σας;», έγραψε ο Μασκ στο Twitter παραπέμποντας σε άρθρο με τη μαρτυρία ενός πατέρα που είπε ότι το παιδί του εκτέθηκε στο fentanyl ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά», μολονότι δεν έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία ή ο δήμος ότι τα προβλήματα υγείας του παιδιού σχετίζονταν με έκθεση στο οπιοειδές.

Ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν αναφέρει το τελευταίο διάστημα ότι κοιμούνται στο αρχηγείο του Twitter.Η διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων στην πλατφόρμα ανήρτησε τον περασμένο μήνα μια φωτογραφία που τη δείχνει να κοιμάται σε υπνόσακο στο γραφείο. «Όταν η ομάδα σου πιέζεται 24 ώρες το 24ωρο να πιάσει προθεσμίες μερικές φορές κοιμάσαι εκεί όπου δουλεύεις», έγραψε στο Twitter η Έστερ Κρόφορντ.

Υπάλληλοι του Twitter ανέφεραν στο Forbes ότι η εταιρεία δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για τα νέα κρεβάτια, αλλά κατά τη γνώμη τους τοποθετήθηκαν για να μπορούν εργαζόμενοι να διανυκτερεύουν στα γραφεία. «Δεν είναι ωραίο το θέαμα. Είναι άλλο είναι ανείπωτο δείγμα ασέβειας. Δεν γίνεται συζήτηση. Όπως ακριβώς εμφανίστηκαν τα κρεβάτια», είπαν.

Πηγή: iefimerida.gr

Elon Musk turns Twitter into "hotel" for staff https://t.co/Uy3GvIgg6b — BBC News (World) (@BBCWorld) December 8, 2022

NEW: The BBC has obtained pictures of inside Twitter - rooms that have been converted into bedrooms - for staff to sleep in.



The city of San Francisco is investigating as it's a commercial building. pic.twitter.com/Y4vKxZXQhB — James Clayton (@JamesClayton5) December 7, 2022

So city of SF attacks companies providing beds for tired employees instead of making sure kids are safe from fentanyl. Where are your priorities @LondonBreed!?https://t.co/M7QJWP7u0N — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022