«Πόλεμος» μεταξύ Έλον Μασκ και Apple για το Twitter - Τα tweets του μεγιστάνα

Ο Elon Musk φαίνεται πως κήρυξε τον πόλεμο στην Apple, αφού με μία σειρά tweets της επιτίθεται σε πολλαπλά επίπεδα. Αφορμή φαίνεται πως ήταν η απειλή της Apple να αφαιρέσει το Twitter από το App Store της, πάντα σύμφωνα με τον Musk.

«Η Apple απείλησε να αφαιρέσει το Twitter από το App Store της, αλλά δε μας λέει γιατί».

Αυτή ήταν μόνο η αρχή, καθώς ο Musk πέρασε μερικά λεπτά αργότερα σε μετωπική επίθεση. Κατηγόρησε την Apple για το “φόρο” του 30% στις in-app αγορές, για τη λογοκρισία που επιβάλλει σε πολλούς developers, ενώ τόνισε πως η Apple έχει σταματήσει να διαφημίζεται στο Twitter. Ο Musk γενίκευσε το θέμα και είπε πρακτικά πως η Apple απειλεί την ελευθερία του λόγου, ενώ κάλεσε και προσωπικά τον Tim Cook να απαντήσει κάνοντάς τον tag σε ένα tweet του. Η Apple δεν έχει απαντήσει έως τώρα.

Η Apple έχει πολύ αυστηρούς κανόνες για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις εφαρμογές που προσφέρονται στο App Store και έχει κατηγορηθεί πολλές φορές πως δεν εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες με ισονομία. Το Parler, μία ανταγωνιστική εφαρμογή του Twitter, αφαιρέθηκε στο παρελθόν από το App Store λόγω των χαλαρών κανόνων επιτήρησης περιεχομένου που είχε, ενώ το 2018 αφαιρέθηκε και το Tumblr, το οποίο για να επανέλθει στο App Store αναγκάστηκε να απαγορεύσει το περιεχόμενο ενηλίκων.

Πηγή: unboxholics.com

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Apple should publish all censorship actions it has taken that affect its customers — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022