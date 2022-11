Ο Έλον Μασκ δίνει «γενική αμνηστία» στους λογαριασμούς του Twitter που έχουν ανασταλεί

Ο νέος επικεφαλής της πλατφόρμας έκανε ένα poll στο προφίλ του, ρωτώντας εάν πρέπει να παρέχει την αμνηστία υπό την προϋπόθεση οι ωφελούμενοι χρήστες να μην έχουν παραβεί τους κανονισμούς. Ειδικότερα, οι όροι του ήταν «να μην έχουν παραβιάσει το νόμο ή δεν έχουν εμπλακεί σε πρωτοφανή ανεπιθύμητη αλληλογραφία». Πάνω από το 70% απάντησε θετικά.

Η απόφαση, λοιπόν, ελήφθη και τίθεται σε ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα. Μεταξύ των λογαριασμών που αναμένεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου είναι εκείνος του άλλοτε συμβούλου του πρώην Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, της ακροδεξιάς σχολιάστριας Κέιτι Χόπκινς και του πρώην μέλους της Κου Κλουξ Κλαν Ντέιβιντ Νιούκ.

«Ο κόσμος μίλησε. Η αμνηστία αρχίζει την επόμενη εβδομάδα» ανακοίνωσε ο μεγιστάνας και συμπλήρωσε τη φράση: «Vox Populi, Vox Dei» που στα λατινικά σημαίνει «Η φωνή του λαού, είναι η φωνή του θεού».

Η ανακοίνωση του Μασκ ήρθε λίγες ημέρες μετά την αποκατάσταση του λογαριασμού του ίδιου του Τραμπ, καθώς και του πρώην επαγγελματία kickboxer Άντριου Τέιτ - του οποίου οι ακραίες μισογυνικές απόψεις οδήγησαν σε απαγόρευση στο Twitter το 2017 - αλλά και το ξεκλείδωμα του λογαριασμού του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις τον περασμένο μήνα για την ανάρτηση αντισημιτικών σχολίων.

Το Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Ψηφιακού Μίσους (CCDH) δήλωσε ότι οι «υπερδιακινητές» μίσους θα επωφεληθούν από την κίνηση αυτή και κάλεσε τους διαφημιστές, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη διακόψει τις δαπάνες τους στην πλατφόρμα, να σταματήσουν να χρηματοδοτούν το Twitter.

«Οι υπέρμαχοι του μίσους, της κακοποίησης και της παρενόχλησης θα είναι οι μόνοι που θα επωφεληθούν από την τελευταία απόφαση του Twitter» δήλωσε ο Ιμράν Αχμέντ, διευθύνων σύμβουλος του CCDH. «Η επιλογή για τους διαφημιστές δεν ήταν ποτέ πιο σκληρή: να παραμείνουν και να υποστηρίξουν τον Έλον Μασκ ή να προστατεύσουν τις μάρκες τους και να διασφαλίσουν ότι τα δολάρια που δίνουν στο μάρκετινγκ τους δεν χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν τη διάδοση του μίσους, της κακοποίησης και της παραπληροφόρησης».

Ο Άντζελο Καρουσόν, πρόεδρος της αμερικανικής ομάδας Media Matters, η οποία παρακολουθεί τη «συντηρητική παραπληροφόρηση», δήλωσε ότι το άνοιγμα τω ν λογαριασμών θα μετέτρεπε το Twitter σε «μηχανή ριζοσπαστικοποίησης».

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?