«Πέθαναν» τον Τραμπ στο Twitter για να τεστάρουν τα αντανακλαστικά του Μασκ στα fake news

Από τεστ περνούν τον Έλον Μασκ οι χρήστες του Twitter προκειμένου να τσεκάρουν κατά πόσο ελέγχονται και εντοπίζονται τα fake news.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός κωμικός Tim Heidecker δημιούργησε το hashtag #TrumpIsDead, το οποίο άρχισε να τρεντάρει σχεδόν αμέσως.

Στα tweets του αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Ο Τραμπ είναι νεκρός (πέθανε άσχημα). Ο Έλον Μασκ απέκρυψε αυτή την είδηση (ή μήπως όχι;). Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι πλέον σκέτος Ντόναλντ Τραμπ.»

Σε επόμενο tweet συμπλήρωσε πως «πολλοί είναι λυπημένοι. Άκουσα ότι πέθανε με θλιβερό και άρρωστο τρόπο».

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κωμικός είναι επαληθευμένος στο Twitter, με το χαρακτηριστικό μπλε «τικ» δίπλα στο όνομά του. Αμέσως, τα tweets του συγκεκριμένου συγκέντρωσαν περισσότερα από 20.000 likes, αλλά και χιλιάδες retweets.

Ωστόσο, ο Έλον Μασκ δεν έχει απαντήσει ούτε σχολιάσει τις αναρτήσεις.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, αστειευόμενος, ο Μασκ άλλαξε την περιγραφή του σε «διαχειριστής τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων στο Twitter».

Πηγή: newsbomb.gr

Here's what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump



