Netflix: Όλες οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται τον Νοέμβριο - Πότε κάνει πρεμιέρα το 'Crown'

Το Netflix φέρνει αρκετές νέες σειρές και ταινίες για τον Νοέμβριο, ενώ φυσικά δεν λείπουν και συνέχειες αγαπημένων σειρών.

Ανάμεσα σε αυτές, είναι ο πολυαναμενόμενος πέμπτος κύκλος του The Crown, η τρίτη σεζόν του Dead To Me, αλλά και η παρθενική τηλεοπτική, σκηνοθετική δουλειά του Tim Burton με το Wednesday.

Πάμε να ρίξουμε όμως μια αναλυτική ματιά για όλα όσα έρχονται μέσα στον Νοέμβριο.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



01/11/2022

Νεαροί Γαλαζοαίματοι: Σεζόν 2

Young Royals: Season 2

Αναλαμβάνοντας τα νέα του βασιλικά καθήκοντα, ο ζορισμένος Βίλχελμ φοβάται ότι ο τίτλος του πρίγκιπα του θρόνου θα τον κάνει να χάσει όλα όσα αγαπά.

03/11/2022

BLOCKBUSTER

Blockbuster

Στο τελευταίο Blockbuster, ένας διευθυντής παλεύει να κρατήσει το βιντεοκλάμπ ανοιχτό και το προσωπικό ευχαριστημένο εν μέσω ανταγωνισμού και περίπλοκων συναισθημάτων.

04/11/2022

Οι Μεσίτες του Μπέβερλι Χιλς

Buying Beverly Hills

Όταν η κόρη του αφεντικού μπαίνει στην επιχείρηση, αγωνίζεται για να την πάρουν σοβαρά οι παλαιότεροι μεσίτες του The Agency.

04/11/2022

Manifest: Σεζόν 4 Μέρος 1

Manifest: Season 4 Part 1

Εν μέσω απωλειών και κακοτυχίας, η οικογένεια Στόουν και οι επιβάτες της πτήσης 828 ψάχνουν το αληθινό νόημα πίσω από τα καλέσματα, ενώ τα σημάδια είναι δυσοίωνα.

09/11/2022

Το Στέμμα: Σεζόν 5

The Crown: Season 5

Η Νταϊάνα κι ο Κάρολος πολεμούν τα μίντια. Ο ρόλος της μοναρχίας αμφισβητείται. Το '90, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' δέχεται τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα.

10/11/2022

Πόσο Αληθινή Είναι η Αγάπη σου; Σαρδηνία

Love Never Lies: Destination Sardinia

Νέα "ακλόνητα" ζευγάρια δοκιμάζουν τη σχέση τους. Κυνηγώντας τον έρωτα και το χρήμα, η αλήθεια άραγε θα πονέσει ή θα κλείσει πληγές;

10/11/2022

Πολεμίστρια Μοναχή: Σεζόν 2

Warrior Nun: Season 2

Μαζί με νέους συμμάχους, η Έιβα κι οι αδερφές του Τάγματος ενώνουν τις δυνάμεις του κι αποφασίζουν να σταματήσουν έναν ψευδοπροφήτη που θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο.

11/11/2022

Ο Γύρος του Κόσμου με τον Ζακ Έφρον: Σεζόν 2: Αυστραλία

Down to Earth with Zac Efron: Season 2: Down Under

Ο Ζακ κι ο Ντάριν ξεκινούν μια διαφωτιστική περιπέτεια στην Αυστραλία, εξερευνώντας τη βιοποικιλότητα, την κουλτούρα της και τις προσπάθειες να διασωθούν αμφότερες.

16/11/2022

Πρόσεχε τους Τρόπους σου

Mind Your Manners

Η δασκάλα εθιμοτυπίας Σάρα Τζέιν Χο βοηθά ανθρώπους να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσω της καλής συμπεριφοράς, σ' αυτήν την τρυφερή σειρά μεταμορφώσεων.

16/11/2022

Ένας από Εμάς Λέει Ψέματα: Σεζόν 2

One of Us Is Lying: Season 2

Μια νέα προσθήκη έρχεται στην Πεντάδα του Μπέιβιου, ενώ συρρέουν τα χλευαστικά μηνύματα από τον Σάιμον Λέει, μια μυστηριώδη φιγούρα που ξέρει ακριβώς τι έκαναν.

17/11/2022

1899

1899

Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον, οι επιβάτες επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για τον Νέο Κόσμο και καταλήγουν σε έναν εφιάλτη, όταν βρίσκουν ένα σκάφος στα ανοιχτά.

17/11/2022

Έχεις Πεθάνει για Μένα: Σεζόν 3

Dead to Me: Season 3

Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος στάθηκε αφορμή για τη γνωριμία της Τζεν και της Τζούντι. Τώρα, ένα άλλο συγκλονιστικό ατύχημα θα αλλάξει το μέλλον της φιλίας τους.

18/11/2022

Ελίτ: Σεζόν 6

Elite: Season 6

Όλοι κάτι ψάχνουν φέτος στο Λας Ενθίνας: έρωτα, εκδίκηση ή εκατομμύρια ακολούθους. Αλλά θα τη βγάλουν καθαρή;

18/11/2022

Inside Job: Μέρος 2

Inside Job: Part 2

Για τους υπαλλήλους της Κογκνίτο ΑΕ, οι συνωμοσίες δεν είναι απλώς θεωρίες, είναι ρουτίνα. Μια γυναίκα μανατζάρει μια παρέα αξιαγάπητων ηλίθιων που ελέγχουν τον κόσμο.

23/11/2022

Wednesday

Wednesday

Έξυπνη, σαρκαστική και λίγο νεκρή μέσα της, η Γουένσντεϊ Άνταμς ερευνά μια σειρά φόνων, ενώ κάνει νέους φίλους —και εχθρούς— στην Ακαδημία Νέβερμορ.

30/11/2022

Snack VS. Chef

Snack VS. Chef

Δώδεκα σεφ επικαλούνται τους επιστήμονες τροφίμων που κρύβουν μέσα τους και, μέσα από πρωτότυπες λιχουδιές, δίνουν νέα πνοή σε κλασικά σνακ διεκδικώντας 50.000 δολάρια.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/11/2022

Η Κατάληψη

The Takeover

Κατηγορούμενη για φόνο επειδή ξεσκέπασε ένα σκάνδαλο απορρήτου, μια τίμια χάκερ προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία και να βρει τους εγκληματίες που την εκβιάζουν.

04/11/2022

Ενόλα Χολμς 2

Enola Holmes 2

Η Ενόλα αναλαμβάνει επίσημα την πρώτη της υπόθεση: τη διαλεύκανση της εξαφάνισης μιας κοπέλας. Θα χρειαστεί, όμως, τη βοήθεια των φίλων της και του αδελφού της, Σέρλοκ.

08/11/2022

Οικογένεια Κλάους 2

The Claus Family 2

Μία δουλειά έχει ο Αϊ-Βασίλης. Να παραδίδει δώρα. Όταν όμως ο Τζουλς αναλαμβάνει τη θέση του παππού του, Νοέλ, δέχεται ένα γράμμα από ένα κορίτσι με μια ξεχωριστή ευχή.

09/11/2022

Μια Ποδοσφαιρική Ταινία

The Soccer Football Movie

Τέσσερις νεαροί φαν του ποδοσφαίρου συμμαχούν για να βοηθήσουν τα είδωλά τους να ανακτήσουν τις ικανότητές τους, όταν ένας δολοπλόκος επιστήμονας κλέβει το ταλέντο τους.

10/11/2022

Χριστουγεννιάτικος Έρωτας

Falling for Christmas

Όταν παθαίνει αμνησία λόγω ενός ατυχήματος στο σκι τα Χριστούγεννα, μια κακομαθημένη κληρονόμος δέχεται τη φροντίδα ενός άτυχου χήρου και της κόρης του.

10/11/2022

Χαμένη Σφαίρα 2

Lost Bullet 2

Αφού αποκατέστησε το όνομά του, ο ιδιοφυής μηχανικός Λίνο έχει μόνο έναν στόχο: να εκδικηθεί τους διεφθαρμένους αστυνομικούς που σκότωσαν τον αδελφό και τον μέντορά του.

11/11/2022

Μείνε

Don't Leave

Η κοπέλα του Σεμίχ τον χωρίζει ξαφνικά. Εκείνος, για να βρει απαντήσεις για τη σχέση τους, πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει αυτό που αγνοούσε για καιρό.

11/11/2022

Ο Δράκος του Πατέρα μου

My Father's Dragon

Ένα αγόρι φεύγει από τη Ζοφερή Πόλη και ταξιδεύει στο μυστηριώδες Άγριο Νησί, όπου γνωρίζει τρομερά θηρία – και αποκτά έναν παντοτινό φίλο.

16/11/2022

Εκτός Δρόμου

Off Track

Από απόγνωση, μια άφραγκη μόνη μητέρα φορά τη στολή της και δοκιμάζει να κάνει σκι στο Βασαλοπέτ παρέα με τον (όχι και τόσο τέλειο) τελειομανή αδελφό της.

16/11/2022

Το Θαύμα

The Wonder

Στοιχειωμένη από το παρελθόν, μια νοσοκόμα ταξιδεύει από την Αγγλία σ' ένα χωριό της Ιρλανδίας το 1862 για να ερευνήσει το θαύμα ενός κοριτσιού που ζει χωρίς να τρέφεται.

17/11/2022

Χριστούγεννα Μαζί Σου

Christmas with You

Καθώς αναζητά έμπνευση για ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, μια ποπ σταρ εκπληρώνει την επιθυμία μιας νεαρής φαν να τη γνωρίσει και στην πορεία βρίσκει την αληθινή αγάπη.

18/11/2022

Σλάμπερλαντ

Slumberland

Παρέα με έναν πληθωρικό παράνομο, ένα τολμηρό ορφανό κορίτσι ταξιδεύει στη χώρα των ονείρων, για να βρει μια πολύτιμη πέρλα που θα εκπληρώσει τη μεγαλύτερη επιθυμία της.

23/11/2022

Οι Κολυμβήτριες

The Swimmers

Από την εμπόλεμη Συρία στους Ολυμπιακούς του 2016, δύο νεαρές αδελφές ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, αξιοποιώντας ηρωικά την ψυχή και τις ικανότητές τους στην κολύμβηση.

23/11/2022

Χριστούγεννα στη Φάρμα με τα Γκι

Christmas on Mistletoe Farm

Ένας χήρος πατέρας κληρονομεί μια φάρμα τα Χριστούγεννα και τα βρίσκει σκούρα με την προσαρμογή του στη ζωή στο χωριό. Μα τα παιδιά του θέλουν να μείνουν εκεί για πάντα.

23/11/2022

Σχέδιο Μαθήματος

Lesson Plan

Όταν ένας καθηγητής πεθαίνει, ο κολλητός του —και πρώην αστυνομικός— πιάνει δουλειά στο σχολείο, για να αντιμετωπίσει τη συμμορία που είναι υπεύθυνη.

24/11/2022

Το Ημερολόγιο της Νοέλ

The Noel Diary

Αδειάζοντας το πατρικό του τα Χριστούγεννα, ένας συγγραφέας γνωρίζει μια γυναίκα που ψάχνει τη μητέρα της. Θα ανοίξει ένα ημερολόγιο το παρελθόν και τις καρδιές τους;

30/11/2022

Το Όνομά μου Είναι Εκδίκηση

My Name Is Vendetta

Μετά τη δολοφονία της γυναίκας και του κουνιάδου του, ένας πρώην εκτελεστής της μαφίας και η κόρη του καταφεύγουν στο Μιλάνο για να σχεδιάσουν την εκδίκησή τους.

30/11/2022

Ο Ασθενής

The Lost Patient

Ένας νεαρός άντρας ξυπνά από κώμα χωρίς να θυμάται τίποτα από τη νύχτα που δολοφονήθηκε όλη του η οικογένεια και προσπαθεί με την ψυχίατρό του να ανασύρει την αλήθεια.

30/11/2022

Άνθρωπος της Δράσης

A Man of Action

Σ' αυτό το δράμα από τη ζωή του Λούθιο Ουρτούμπια, ένας αναρχικός επιτίθεται σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο μέσω μιας δαιμόνιας επιχείρησης παραχάραξης.