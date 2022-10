«Μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter, χωνέψτε το» αναφέρει στο tweet ο Μασκ. Συγκεκριμένα, ο ίδιος χρησιμοποίησε τη φράση «let that sink in» που σημαίνει «χωνέψτε το» αλλά αν μεταφραστεί σωστά, σημαίνει: «αφήστε αυτόν τον νεροχύτη μέσα».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7