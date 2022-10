«Κράσαρε» το Facebook και εξαφανίζει followers ακόμα και από τον Ζάκερμπεργκ

Λόγω ενός σφάλματος στο Facebook, εκατομμύρια ακόλουθοι των χρηστών εξαφανίστηκαν μέσα σε μια νύχτα, σύμφωνα με αναφορές που έγιναν μέσω της πλατφόρμας του Twitter.

Συγκεκριμένα οι χρήστες του Facebook παρατήρησαν πως οι followers μειώθηκαν απότομα και έσπευσαν να παραπονεθούν για το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα στην εταιρεία "Meta".

Μάλιστα, σημειώθηκε σημαντική μείωση στους followers ακόμη και του ιδρυτή του Facebook, Mark Zuckerberg. Ο ίδιος είχε πάνω από 100 εκατομύρια ακόλουθους και σήμερα, Τετάρτη, η εφαρμογή δείχνει να έχει μόλις 9.990.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν πως η ξαφνική απώλεια των ακολούθων είναι αποτέλεσμα της περικοπής των "ψεύτικων followers" από τους λογαριασμούς και αναρωτιούνται εαν οι ακόλουθοι του Mark Zuckerberg ήταν επίσης ψεύτικοι.

Πηγή: news247.gr

The followers of the one who created Facebook have disappeared, now who has pulled it? Something is wrong, find out ..#Facebook #facebookdown #MarkZuckerberg pic.twitter.com/a7iRzoL3Ax — Happy Bhai (@Happybhai933458) October 12, 2022

I had over 22,000 Facebook followers yesterday. Today, I only have 9,033 followers. Why did I lose 13,000 followers in one day? #WakandaForever — Oatmeal Joey Arnold (@JoeyArnoldVN) October 12, 2022