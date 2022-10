«Άλμα από ψηλά», η «Καλή Νοσοκόμα» και άλλες 11 ταινίες που αξίζει να δείτε τον Οκτώβριο στο Netflix

Ποιες είναι οι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Οκτώβριο, είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

05/10/2022

Άλμα από Ψηλά / Jumping from High Places

Τιμώντας την τελευταία επιθυμία της φίλης της, μια νεαρή γυναίκα με αγχώδη διαταραχή αντιμετωπίζει τους φόβους της για να πάρει πίσω τη ζωή της και να βρει την αγάπη.

05/10/2022

Το Τηλέφωνο του Κυρίου Χάριγκαν / Mr. Harrigan’s Phone

Ένα αγόρι κι ένας ηλικιωμένος δισεκατομμυριούχος δένονται μέσα από βιβλία και τα iPhone τους. Η μυστηριώδης σύνδεσή τους, όμως, επιβιώνει παρά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

07/10/2022

Οι Ηλικιωμένοι / Old People

Μια γυναίκα που γυρίζει σπίτι με τα δύο παιδιά της για τον γάμο της αδερφής της καλείται να υπερασπιστεί τις ζωές τους απέναντι σε ηλικιωμένους που δολοφονούν μαζικά.

07/10/2022

Το πιο Τυχερό Κορίτσι στον Κόσμο / Luckiest Girl Alive

Η τέλεια ζωή μιας συγγραφέα στη Νέα Υόρκη αρχίζει να καταρρέει, όταν ένα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος την αναγκάζει να αντιμετωπίσει μια φρικτή ιστορία από το σχολείο.

14/10/2022

Η Κατάρα του Μπριτζ Χόλοου / The Curse of Bridge Hollow

Ένας μπαμπάς που μισεί το Χάλοουιν αναγκάζεται να συνεργαστεί με την έφηβη κόρη του, όταν ένα κακό πνεύμα σπέρνει το χάος ζωντανεύοντας τα στολίδια της πόλης.

19/10/2022

Το Σχολείο του Καλού και του Κακού / The School for Good and Evil

Η φιλία των κολλητών Σόφι και Άγκι δοκιμάζεται όταν αναγκάζονται να πάνε σε ένα μαγικό σχολείο που ετοιμάζει τους μελλοντικούς ήρωες και κακούς παραμυθιών.

24/10/2022

Η Γραμμή της Κιμωλίας / The Chalk Line

Ένα ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του “Τέρατος του Αμστέτεν”.

26/10/2022

Κολαστήριο / Hellhole

Το 1987 στην Πολωνία, ένας αστυνομικός που ερευνά μυστηριώδεις εξαφανίσεις διεισδύει σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι και ανακαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια για τον κλήρο του.

26/10/2022

Η Καλή Νοσοκόμα / The Good Nurse

Μια πολυάσχολη νοσηλεύτρια σε μια ΜΕΘ στηρίζεται στον νέο της συνάδελφο στη δουλειά και στο σπίτι, μέχρι που ο απροσδόκητος θάνατος μιας ασθενούς τον καθιστά ύποπτο.

26/10/2022

Ληστεύοντας τον Μουσολίνι / Robbing Mussolini

Ο Πιέτρο Καστελίτο και η Ματίλντα Ντε Αντζέλις ζουν ένα πάθος σ’ αυτό το τολμηρό αστυνομικό δράμα με φόντο το ’40 που αναβιώνει τις τελευταίες μέρες του Β’ Π.Π.

27/10/2022

Είμαι Νοσοκόμα / Cici

Μετά από μια τραγωδία, τα μέλη μιας οικογένειας μετακομίζουν στην πόλη. Η επιστροφή στον τόπο τους, 30 χρόνια μετά, αναζωπυρώνει θαμμένα συναισθήματα και οδυνηρά μυστικά.

28/10/2022

Γουέντελ και Γουάιλντ / Wendell & Wild

Ο Κίγκαν-Μάικλ Κι κι ο Τζόρνταν Πιλ πρωταγωνιστούν σ’ αυτήν την περιπέτεια κινουμένων σχεδίων stop-motion για δυο αδέρφια-δαίμονες που το σκάνε από τον κάτω κόσμο.

28/10/2022

Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο / All Quiet on the Western Front

Ένα δυνατό δράμα από το μπεστ σέλερ του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Γκρίμε Έντουαρντ Μπέργκερ.