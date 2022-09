Τι θα δούμε στο ελληνικό Netflix τον Οκτώβριο του 2022 (vids)

Το Netflix είναι πανέτοιμο να φέρει νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του από την 1η του Οκτωβρίου, με καινούργιες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά και stand ups για όλα τα γούστα.

Ο Οκτώβριος έχει πολλές νέες σειρές, όπως το The Midnight Club του Mike Flanagan (Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, Midnight Mass) και που υπόσχεται να σας τρομάξει, ενώ έχουμε πρεμιέρα για το The Watcher του Ryan Murphy, τη νέα ταινία The School for Good and Evil και πολλά ακόμα.

Τα Highlights του Netflix για τον Οκτώβριο:

The Midnight Club - Νέα Σειρά

Ένας από τους "masters" του τρόμου, ο Mike Flanagan, επιστρέφει στο Netflix με τη νέα του νεανική horror σειρά, The Midnight Club, έχοντας ήδη στο ρεζουμέ του σειρές όπως τα Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor και Midnight Mass.

Σε ένα κέντρο περίθαλψης για νεαρούς ενήλικες σε τελικό στάδιο, οκτώ ασθενείς μαζεύονται κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, για να διηγηθούν ο ένας στον άλλο ιστορίες και να συμφωνήσουν ότι ο επόμενος που θα πεθάνει θα δώσει στην ομάδα ένα σημάδι από τον άλλο κόσμο. Η "Λέσχη του Μεσονυχτίου" βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1994, καθώς και σε άλλα έργα του Κρίστοφερ Πάικ.

Το cast περιλαμβάνει τους Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard και Sauriyan Sapkota, όσον αφορά τα μέλη του "Midnight Club". Παίζουν επίσης οι: Zach Gilford, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Iman Benson, Larsen Thompson, William B. Davis, Crystal Balint και Patricia Drake, ενώ παίζει και η Heather Langenkamp των ταινιών Nightmare on Elm Street.

The Watcher - Νέα Μίνι Σειρά

H ολοκαίνουργια σειρά του Ryan Murphy (American Horror Story), “The Watcher” είναι μία “creepy” σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα με πρωταγωνιστές τους Naomi Watts και Bobby Cannavale, ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο Ian Brennan (Ratched).

Το σόου είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα που είχαν συμβεί στο New Jersey, όπου οι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, λάμβαναν κάποια γράμματα από έναν άγνωστο για πολλά χρόνια, λέγοντας μάλιστα ότι παρακολουθούσε το σπίτι τους για δεκαετίες. Όταν τελικά η οικογένεια αυτή κατάφερε να ενοικιάσει το σπίτι και οι νέοι ιδιοκτήτες λάμβαναν τις ίδιες απειλητικές επιστολές.

Η σύνοψη:

Όταν η οικογένεια Μπράνοκ μετακομίζει στο σπίτι των ονείρων της στα προάστια, σύντομα η ζωή της γίνεται κόλαση. Τα σκοτεινά γράμματα από κάποιον που αυτοαποκαλείται "The Watcher" αποτελούν την αρχή, καθώς ξετυλίγονται τα δυσοίωνα μυστικά της γειτονιάς. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του περιβόητου σπιτιού "Watcher" στο Νιου Τζέρσι.

The School for Good and Evil - Νέα Ταινία

Το The School for Good And Evil είναι εμπνευσμένο από τα βιβλία και το μαγικό κόσμο που δημιούργησε ο Soman Chainani και διασκευάζεται σε live-action δια χειρός του σκηνοθέτη Paul Feig (Ghostbusters: Answer the Call).

Καλώς ορίσατε στο "Σχολείο του Καλού και του Κακού", εκεί απ' όπου ξεκινάνε όλα τα ωραία παραμύθια... Σε σκηνοθεσία του Πολ Φιγκ, το "Σχολείο του Καλού και του Κακού" έχει ως κεντρικά πρόσωπα δύο φίλες, τη Σόφι και την Άγκαθα, οι οποίες βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε ένα σύγχρονο παραμύθι, όταν ξεκινούν να φοιτούν σε ένα σχολείο μαγείας, όπου νεαροί ήρωες και κακοί εκπαιδεύονται να προστατεύουν την ισορροπία μεταξύ καλού και κακού. Βασισμένο στη διεθνώς αναγνωρισμένη σειρά μπεστ σέλερ και με πρωταγωνίστριες τις Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso και Sofia Wylie.

Πρωταγωνιστούν επίσης πασίγνωστοι ηθοποιοί όπως η Charlize Theron, η Michelle Yeoh, ο Laurence Fishburne, η Kerry Washington και μαζί τους το cast πλαισιώνουν οι: Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone, και Rachel Bloom.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities - Νέα Σειρά

Πρόκειται για την ολοκαίνουργια σειρά τρόμου που έρχεται σε παραγωγή του Guillermo Del Toro και έχει τον τίτλο Cabinet of Curiosities και θα αποτελείται από 8 επεισόδια. Το κάθε επεισόδιο φέρει την υπογραφή ενός γνωστού σκηνοθέτη ταινιών τρόμου, οι οποίοι θα δώσουν φυσικά τη δική τους ματιά, ύφος και νότα σε αυτές τις ξεχωριστές horror ιστορίες.

Συγκεκριμένα την σκηνοθεσία τους θα αναλάβουν οι Panos Cosmatos του "Mandy", David Prior του "The Empty Man", Jennifer Kent του "The Babadook", Keith Thomas του "The Vigil", Vincenzo Natali του "Splice", Catherine Hardwicke του "Twilight" και Ana Lily Amirpour του "A Girl Walks Home Alone at Night".

Σε αυτές τις οκτώ ιστορίες τρόμου θα δούμε γνωστούς ηθοποιούς όπως τους Andrew Lincoln, Ben Barnes, Charlyne Yi, Crispin Glover, Eric Andre, Esse Davis, Rupert Grint, Sofia Boutella και άλλους.

Mr. Harrigan’s Phone - Νέα Ταινία

Από τους Ryan Murphy, Blumhouse και Stephen King έρχεται μια υπερφυσική ιστορία ενηλικίωσης, με πρωταγωνιστές τους Donald Sutherland και Jaeden Martell. Σε σενάριο και σκηνοθεσία για την οθόνη από τον John Lee Hancock.

Η πλοκή έχει ως εξής: Ένα αγόρι ονόματι Craig γίνεται φίλος με τον ηλικιωμένο κύριο Harrigan και του χαρίζει ένα κινητό τηλέφωνο. Όταν ο κ. Χάριγκαν πεθαίνει, ο Κρεγκ αρχίζει να κάνει κλήσεις στον παλιό του αριθμό για όσους τον βασανίζουν, για να διαπιστώσει ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πνεύμα του κ. Χάριγκαν να εκδικηθεί τον νεαρό φίλο του από τον τάφο.

Στον ρόλο του κ. Harrigan βλέπουμε τον Donald Sutherland, ενώ στον ρόλο του νεαρού Craig τον Jaeden Martell, που στο παρελθόν έχει παίξει ξανά σε ταινία του Stephen King και συγκεκριμένα το ΙΤ.