Χάκερ, αλλά τίμιος: Η Google του έδωσε κατά λάθος 250.000 δολάρια κι αυτός τα επέστρεψε

Ο λόγος γίνεται για τον Sam Curry, ο οποίος εργάζεται ως security engineer στη Yuga Labs, την εταιρία που ευθύνεται για εξαιρετικά δημοφιλή NFT projects, όπως το Bored Ape Yacht Club. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Curry στο Twitter, η Google απλά του μετέφερε το τεράστιο ποσό και έπειτα από τρείς εβδομάδες προσπαθειών από την πλευρά του, κανείς δεν επικοινώνησε μαζί του.

Ναι, καλά καταλάβατε. Ο Curry προσπάθησε αμέσως να επιστρέψει πίσω το ποσό, αναφέροντας ωστόσο ότι δε θα είχε κανένα πρόβλημα αν η Google δεν ήθελε τα λεφτά της. Τελικά, αφού το θέμα έγινε δημόσιο και το tweet έκανε το γύρο του διαδικτύου, η Google έσπευσε να διορθώσει το λάθος.

Συγκεκριμένα, ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο CNN ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή από την πλευρά της και ότι δεν έπρεπε να πάει στον Curry, αλλά σε κάποιο άλλο άτομο. Αποκαλύφθηκε μάλιστα ότι ήταν "ανθρώπινο λάθος", με τον εκπρόσωπο να τονίζει ότι η εταιρεία εκτιμά την γρήγορη αναφορά του θέματος από τον Curry.

Πώς ακριβώς, όμως, ο Curry βρέθηκε με $249,999 στον λογαριασμό του;

Ο Curry, πέρα από τη Yuga Labs, εργάζεται και ως white hat hacker ή αλλιώς ως bug bounty hunter. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να βρει κενά ασφαλείας και προβλήματα στα λογισμικά των Google, Facebook και άλλων τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι πληρώνουν αδρά για κάθε εύρημα. Ο Curry, λοιπόν, βρισκόταν ήδη στο σύστημα πληρωμών της Google, όταν η εταιρία προσπάθησε να πληρώσει κάποιον άλλον bug bounty hunter. Κάπως έτσι, από ανθρώπινο λάθος, τελικά το τεράστιο ποσό έπεσε σε λάθος χέρια...

