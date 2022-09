Cobra Kai: Γαντζωμένο στην κορυφή του ελληνικού Netflix - Αυτό είναι το Top 10

Ποιος να σταματήσει την επέλαση του Cobra Kai; Προς το παρόν κανένας μιας και η 5η σεζόν ξεκίνησε δυναμικά στο Netflix και κατάκτησε με το "καλημέρα" την 1η θέση στην οποία μέχρι και σήμερα παραμένει γαντζωμένο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βάσει των επίσημων Top 10 που κυκλοφορεί πλέον το Netflix, η νέα σεζόν του Cobra Kai ξεπέρασε σειρές όπως το "Devil in Ohio", "The Sandman" και "Diary of a Gigolo". Για ακόμη μια φορά η σειρά sequel των ταινιών The Karate Kid δείχνει την cult αξία της και πως το κοινό την έχει λατρέψει για αυτό που είναι.

Δείτε το Top 10 σειρών του ελληνικού Netflix:

1. Cobra Kai

2. Diary of a Gigolo

3. Devil in Ohio

4. The Sandman

5. High Heat

6. Dated and Related

7. Alchemy of Souls

8. Partner Track

9. Stranger Things 4

10. Friends