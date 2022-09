Τρόλαραν τους ταξιτζήδες - Πώς οι Anonymous προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος στη Μόσχα

Το μποτιλιάρισμα διήρκησε περίπου 40 λεπτά, μέχρι η Yandex να επιλύσει το θέμα.

Η Yandex δήλωσε πως άλλαξε τον αλγόριθμο πλοήγησης για να αποφύγει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ένας από τους λογαριασμούς των Anonymous ισχυρίστηκε πως συνεργάστηκε με το IT Army της Ουκρανίας, μία εθελοντική οργάνωση που σχηματίστηκε από την αρχή του πολέμου. Οι Anonymous είχαν αναλάβει την ευθύνη και για μία κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας διάφορα κυβερνητικά websites της Ρωσίας, όπως αυτό του Κρεμλίνου και του Υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: unboxholics.com

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i