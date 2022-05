Τέλος το FIFA – Η EA Sports σταματά το θρυλικό videogame (vid)

Την θέση του παιχνιδιού θα πάρει το «EA Sports FC», έναν τίτλο που σίγουρα… δεν θα ικανοποιήσει και πολλούς.

Το FIFA έχει μια πορεία δεκαετιών στο χώρο των videogames (από το 1993), με φανατικούς λάτρεις, και σε πολλές περιπτώσεις ήταν η πρώτη επαφή κάποιου με τον κόσμο των παιχνιδιών.

Σχετικά με το τι θα γίνει με τα δικαιώματα πρωταθλημάτων και ομάδων, η EA Sports ανακοίνωσε πως συνεχίζει να τα κατέχει και να περάσουν στο νέο παιχνίδι.

Τελευταίο FIFA θα είναι το FIFA23.

Πηγή: newsit.gr

