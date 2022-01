Ένα αγόρι με αυτισμό, πηγή έμπνευσης για την επανακυκλοφορία παιχνιδιού

Ο Jack διαγνώστηκε σε νεαρή ηλικία με αυτισμό και το παιχνίδι με τις μηχανές που διασχίζουν την έρημο τον βοηθούσε να διαχειριστεί το άγχος του αλλά και να περνάει ευχάριστα τον χρόνο του. Μέχρι που οι αναβαθμίσεις στο iOS της Apple προκάλεσαν δυσλειτουργίες στην εφαρμογή.

Ο πατέρας του Jack απευθύνθηκε με ένα γράμμα στους προγραμματιστές του.

"O Jack είναι 8 ετών, το πιο γλυκό παιδί στον πλανήτη και έχει διαγνωστεί με αυτισμό" έγραψε ο πατέρας σε μια έκκλησή του στη Hello Games.

"Ο Jack ΛΑΤΡΕΥΕΙ τον Joe. Λατρεύει τα πάντα σε αυτόν. Έχει μια συλλογή από μηχανές που αποκαλεί "Joe Dangers" και κάθε μηχανή που βλέπει στον δρόμο είναι "Joe Dangers". Ένα από τα πράγματα που μας φέρνει κοντά είναι η αγάπη που μοιραζόμαστε για τα βιντεοπαιχνίδια και ειδικά για το συγκεκριμένο. Κάθε πρωί πριν πάω στη δουλειά μου φωνάζει. "Έλα μπαμπάκα, πάμε να παίξουμε Joe Danger". Για ένα παιδί με αυτισμό και μόνο το ότι έχει τη δυνατότητα να πει αυτή την πρόταση είναι πολύ σπουδαίο".



Όπως εξήγησε σε συνέχεια της επικοινωνίας του με την εταιρεία, μέσα από το παιχνίδι ο Jack κατάφερε να αναπτύξει τρόπους αλληλεπίδρασης με τους φίλους και την οικογένειά του, ενώ αποτέλεσε έναν μηχανισμό διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων και ανταμοιβής. Ο πατέρας παρακάλεσε την εταιρεία να επαναφέρει τη λειτουργία του Joe Dangers στο νέο λογισμικό της Apple.

Έτσι και έγινε.

Το παιχνίδι είναι και πάλι διαθέσιμο σε συσκευές iOS από την Πέμπτη και μάλιστα ανανεωμένο με νέα γραφικά και λειτουργίες ενώ οι δημιουργοί του μοιράστηκαν τη χαρά τους στα social media σημειώνοντας πως "δεν είχαν συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα απλό παιχνίδι στη ζωή κάποιου".

Πηγή: news247.gr

A secret shame of ours is that the success of No Man’s Sky left our first game Joe Danger unloved. Sadly since iOS culled older games it no longer worked on latest Apple devices 😭



This mail broke our hearts and made us want to set things right 💔 pic.twitter.com/Oz2yTjMUK5