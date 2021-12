Νοσταλγία: To Τop-10 των παιχνιδιών που... κάψαμε στο Playstation 1! (vids)

Με αφορμή τα «γενέθλια» του Playstation 1, το SDNA κάνει... βουτιά στις αναμνήσεις και σας θυμίζει δέκα παιχνιδάρες της κονσόλας που λατρέψαμε ως παιδιά!

Η τεχνολογία προχωρά, εξελίσσεται, αναβαθμίζεται, βελτιώνεται συνεχώς. Οι ζωές μας αλλάζουν, όμως κάποια πράγματα μένουν σταθερά, στο... σεντούκι των αναμνήσεων, για να μας θυμίζουν τα πιο παλιά χρόνια, τις πιο «αγνές» (τεχνολογικά και μη) εποχές, τις πρώτες μας επαφές με κόσμους που, στη συνέχεια, θα ήταν «κολώνες» της καθημερινότητάς μας.

Playstation 1. Για τους περισσότερους (της γενιάς των 25-30άρηδων), η πρώτη... αγάπη στις κονσόλες και η παντοτινή. Η Sony έβγαλε το PS1 στην κυκλοφορία μία μέρα σαν σήμερα (3/12) το 1994 και, χωρίς μάλλον να το περιμένει τότε, άλλαξε τις ζωές εκατομμύρια ανθρώπων στο κομμάτι της τεχνολογικής διασκέδασης και του gaming.

Με αφορμή την «επέτειο», το SDNA σας θυμίζει δέκα παιχνιδάρες που είχαμε στις θήκες μας δίπλα από την γκρι, μικρή κονσόλα με τα μεγάλα controllers...

Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τυχαία σειρά:

Tekken (όλα, κυρίως όμως το 3)

Χωρίς πολλά - πολλά και χρονοτριβές: ΠΑΙΧΝΙΔΑΡΑ! Τι να πεις για το Tekken... Από τα πρώτα «παρείστικα» games, που πάντα δημιουργούσαν κόντρες και πολύωρες «μάχες». Αν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το κόλπο με το σπαθί του Yoshimitsu ή όλες τα «κρυφά» moves των χαρακτήρων, τότε 1) έζησες τρομερά παιδικά χρόνια και 2) είσαι δικός μας.

Tomb Raider

Θα ΣΕΒΕΣΤΕ. Μιλάμε για ένα πραγματικό έπος, περίπου 10-20 χρόνια μακριά από την τότε εποχή του. Σοβαρό «κάψιιμο» σε όλα τα επίπεδα και παιχνίδι που στεκόταν άνετα και σήμερα, αν υπήρχε φυσικά η απαραίτητη αναβάθμιση στα γραφικά.

Resident Evil (1 και 2, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας)

Πρέπει να παλέψεις με ζόμπι, να τα σκοτώσεις και να σώσεις την πόλη σου. Τι άλλο δηλαδή θέλεις; Κάποιοι γονείς (ας μην θίξουμε ονόματα) δεν το είδαν ποτέ με καλό μάτι, εμείς το λατρέψαμε και το στηρίξαμε μέχρι τέλους. All time classic.

Crash Bandicoot 3: Warped

Oldschoolίλα γεμάτη ποιότητα, αναμνήσεις και, σε μερικές περιπτώσεις, αρκετά... καντήλια. Φουλ δράση και ένταση, πρωτοποριακός σχεδιασμός για την εποχή του και γενικά content που το έκανε φιλικό στο να αποφύγεις μουρμούρες από εκείνους που έπρεπε να στο αγοράσουν. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα.

Need for Speed: High Stakes

Πατιλίκια, γκαζιές, drift και αμαξάρες: Τι θα μπορούσε να πάει στραβά; Το Need for Speed -κυριολεκτικά- μεγάλωσε μία ολόκληρη γενιά και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας γιατί, πολύ απλά, μας έκανε να νιώσουμε οδηγάρες!

Τony Hawk Pro Skater 2

Ντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε και τόσο ισχυρή κοινότητα skaters, ούτε ήξεραν (τότε) όλοι τον Τόνι Χοκ. Μιλάμε όμως για σοβαρή παιχνιδάρα. Έκανες κόλπα, έβρισκες πάρκα, έφτιαχνες και το δικό σου πάρκο αν ήθελες, σε ένα εντυπωσιακό (για τα δεδομένα της εποχής) περιβάλλον. Παιχνίδι που είναι απόλυτα συνιφασμένο (ΔΕΣ ΤΟ) με το Playstation 1.

Metal Gear Solid

Κορυφαίο. Ένα πραγματικό έπος της Konami με τρομερή πλοκή, εξαιρετικά - για την εποχή - γραφικά, cinematic cutscenes. Με λίγα λόγια: Τρομερό «πακέτο», που ήταν ικανό να σε κάνει να... ξεχάσεις την ζωή μακριά από το Playstation. Το 94/100 που το συνοδεύει ως βαθμολογία στο Metacritic τα λέει όλα...

Gran Turismo

Όπου Need For Speed, μπορείτε να βάλετε το Gran Turismo και τούμπαλιν. Αμάξια, ταχύτητα, κόλπα, ένα εξαιρετικό racing game που επίσης ήταν ικανό να ενώσει και να χωρίσει παρέες! Α, και για να δανειστούμε ατάκα από σχετικά άρθρα του εξωτερικού: «The original Gran Turismo is as close to perfection as what a racing game could be at the time». Τόσο απλά.

Pro Evolution Soccer - This is Football - FIFA

Εντάξει, εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ξέρουμε το Pro και το Fifa (που, να είμαστε ειλικρινείς, εκτοξεύτηκαν μετά την εμφάνιση του Playstation 2), αλλά εμείς, οι αγνοί ποδοσφαιράνθρωποι, μπήκανε στον μαγικό χώρο του PS1 με το This Is Football. Οκ, έβαζες γκολ όπως και με όποιον ήθελες, αλλά θα το θυμόμαστε για πάντα. Εντάξει, για Pro και FIFA δεν χρειάζεται να γραφτεί κάτι, γιατί ακόμα έχουμε το controller στο χέρι...

Silent Hill

Ατόφιο «διαμαντάκι», ένα horror game που (μεταξύ μας) σε έκανε λίγο να... τρέμεις, ιδιαίτερα αν ήσουν ένα μικρό παιδί που έκανε τα πρώτα του βήματα στο gaming. Δράση, σκέψη, ένταση, όλα μαζί σε ένα από τα «κλασικά» παιχνίδια του Playstation 1.