Here to Play: to νέο gaming community show έρχεται με πολλούς παρουσιαστές

Here to Play powered by Kotsovolos.

“Are you Here to Play?” Για όλους τους gamers που «ψάχνονται» για reviews, νέα, προσφορές και δώρα ο Κωτσόβολος δημιούργησε το Here to Play και το νέο community των K-MERS! Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των gamers στη νέα πλατφόρμα Here to Play, ο Κωτσόβολος παρουσιάζει φρέσκο και πρωτότυπο περιεχόμενο εμπνευσμένο από την καθημερινότητά τους με comedy videos και reviews για παιχνίδια, gaming εξοπλισμό και αξεσουάρ που θα απογειώσουν το παιχνίδι τους.

Στα comedy videos o Ηλίας Φουντούλης και η Χρύσα Κατσαρίνη κάνουν την αρχή για να παρουσιάσουν, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, πρωτότυπο περιεχόμενο που θα διασκεδάσει τους K-MERS, ενώ σύντομα θα τους ακολουθήσουν και άλλοι γνωστοί Stand up comedians. Στα reviews τη σκυτάλη παίρνει ο Δημήτρης Καρέτσος μαζί με Gaming Experts του Κωτσόβολου που θα παρουσιάζουν τελευταία παιχνίδια και νέα gaming προϊόντα. Τα videos ανανεώνονται κάθε εβδομάδα και φιλοξενούνται στο microsite Here to Play και στο YouTube.

Όποιος gamer δεν θέλει να είναι ψάρι ή νουμπάς αρκεί να εγγραφεί στο Here to Play να γίνει K-MER, να μπει στην κλήρωση για ένα PlayStation 5 και να απολαύσει όλα τα προνόμια του νέου gaming community.