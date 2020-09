Γνωρίστε το μέσα από ένα νέο video

Στο πλαίσιο του δεύτερου Ubisoft Forward, η γαλλική εταιρεία επιβεβαίωσε τις φήμες για επιστροφή του Prince of Persia, αλλά όχι με ένα νέο game, αλλά με το Prince of Persia: Sands of Time Remake.

