Η Acer ξεκινά το online τουρνουά Predator League σε συνεργασία με την ESL

θα ξεκινήσει σε πολλές χώρες, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να κερδίσουν μια προπονητική συνεδρία με ειδικούς των esports, καθώς και τα πρώτα τους χρηματικά έπαθλα.

Η Acer και η ESL ανακοίνωσαν την έναρξη του πρώτου online τουρνουά της Acer στην Ευρώπη, το Predator League. Με την έναρξη της Predator League στην Ευρώπη, η Acer επιβεβαιώνει τη δέσμευση της να υποστηρίξει την ανάπτυξη της gaming κοινότητας και μέρος της συνεχόμενης στρατηγικής της να είναι πιο κοντά στην κοινότητα των esports με καινοτόμα desktops, notebooks, monitors και άλλες λύσεις τεχνολογίας, στο χώρο του gaming. Η Acer συνεργάζεται με την ESL για τη διοργάνωση τουρνουά, μέσω διαφόρων ενεργειών, όπως η λειτουργία της πλατφόρμας ESL Play, καθώς και η προώθηση της next gen πλατφόρμας esports, Planet9. Η Predator League θα χρησιμεύσει επίσης ως διαφημιστικό μέσο για ειδικές προσφορές από τοπικούς εμπόρους λιανικής.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία και Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, ο διαγωνισμός θα επιτρέψει σε νέα ταλέντα να κερδίσουν το πρώτο τους τρόπαιο στο Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), ενώ θα τους προσφέρει και μία σπάνια ευκαιρία για προπονητικές συνεδρίες, powered by Planet9, με μερικούς από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Αυτή θα είναι η πρώτη ενεργοποίηση στην Ευρώπη και για τους δύο, με την Acer και το gaming brand Predator να είναι ήδη ένας μακροχρόνιος παγκόσμιος συνεργάτης. Οι προπονητές θα είναι γνωστοί πρώην παίκτες και προπονητές CS: GO, που θα προσφέρουν τεχνογνωσία και θα βοηθήσουν τα νέα ταλέντα. Οι επιβεβαιωμένοι προπονητές είναι οι: Nooky (Γερμανία), Pita (Σουηδία), Pimp (Δανία), ChrisJ (Ολλανδία) και hoveRR (Μέση Ανατολή).

Τα τουρνουά κάθε χώρας θα πραγματοποιούνται online για 4 εβδομάδες με 2 προκριματικούς και πλέι οφ που θα περιλαμβάνουν 8 ομάδες ανά πρωτάθλημα. Τα τουρνουά θα διεξαχθούν στην πλατφόρμα ESL Play με ακριβείς ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα, που θα ανακοινωθούν σύντομα, σε συνεργασία με επιλεγμένους influencers. Για τους ημιτελικούς κάθε χώρας και τον μεγάλο τελικό, θα γίνει ζωντανή μετάδοση από τον τοπικό influencer. Έτσι, θα υπάρξουν 3 ημέρες αναμετάδοσης και πρόσθετες κληρώσεις για τους θεατές με έπαθλα και ειδικές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν και το τελευταίας τεχνολογίας Predator gaming hardware.