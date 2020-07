Με πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Το επίσημο ντοκιμαντέρ του PlayStation με τίτλο From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, έχει πλέον ημερομηνία προβολής και το πρώτο του trailer.

Δείτε το εδώ.