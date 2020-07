Γνωρίστε το

Η κυκλοφορία του The Last of Us: Part II πέρασε πλέον στην ιστορία και μπορείτε να δείτε το σπάνιο media kit του τίτλου σε ένα ελληνικό video. Η παρουσίασή του έγινε στην εκπομπή Game R1 της COSMOTE TV και το τελευταίο επεισόδιό της μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια του άρθρου.