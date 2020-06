Το Kingdom Majestic κυκλοφορεί στις 9 Ιουλίου

Στο PlayStation 4, στο Xbox One και στο Nintendo Switch.

Το Kingdom Majestic, το οποίο θα προσφέρει το επιτυχημένο micro-strategy game «Kingdom New Lands» του 2016 και τη συνέχεια του, το «Kingdom Two Crowns» του 2018, περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο που κυκλοφόρησε και για τους δύο τίτλους μετά τις κυκλοφορίες τους. Σε αυτό περιλαμβάνεται το «Dead Lands», το νεότερο update για το Kingdom Two Crowns, ένα crossover event που πρόσθεσε χαρακτήρες και περιεχόμενο εμπνευσμένο από το action RPG γοτθικού τρόμου «Bloodstained: Ritual of the Night».

Η αναγνωρισμένη από το κοινό και τους κριτικούς, εμπορικά επιτυχημένη σειρά Kingdom λατρεύεται για το πρωτοποριακό της gameplay, το οποίο στηρίζεται σε ένα μινιμαλιστικό μηχανισμό 3 πλήκτρων, στην εντυπωσιακή pixel art και στο soundtrack που χαρακτηρίζεται για το συναίσθημα του. Οι βετεράνοι ηγεμόνες γνωρίζουν την αίσθηση του κρύου ιδρώτα που προκαλούν τα πλάσματα της νύχτας όταν απειλούν το βασίλειο τους από το σούρουπο ως την αυγή!

Στο παιχνίδι αναλαμβάνετε τον ρόλο ενός μονάρχη και στόχος σας είναι να εξελίξετε το βασίλειο σας, προστατεύοντας παράλληλα τους πιστούς υπηκόους σας και το στέμμα σας από το Greed! Στη διάρκεια της ημέρας θα ταξιδεύετε τον τόπο καβάλα στο άλογο σας για να στρατολογήσετε μονάδες, να διατάζετε την κατασκευή νέων κτηρίων και να μαζεύετε το πολύτιμο χρυσάφι σας. Τη νύχτα, ορδές Greedlings επιτίθενται κι από τις δύο πλευρές του βασιλείου για να γκρεμίσουν τα τείχη και να κλέψουν το στέμμα σας.

Το gameplay του Kingdom περιστρέφεται γύρω από τη διαχείριση των εσόδων, το οποίο είναι κρίσιμο για τη στρατολόγηση νέων υπηκόων, τον καθορισμό των εργασιών τους, το χτίσιμο και τη βελτίωση κτηρίων και το ξεκλείδωμα νέων αλόγων, NPCs και τόπων προς εξερεύνηση. Από το 2015, πάνω από 6 εκατομμύρια παίκτες έχουν χτίσει τα βασίλεια τους στη σειρά.

Η σειρά Kingdom είναι μια συνεργασία ανάμεσα στη Raw Fury, στη Fury Studios, στην Coatsink και στον σκηνοθέτη / σχεδιαστή Gordon Van Dyne (Stumpy Squid). Το Kingdom Majestic εκδίδεται από τη Microids SA.

Η συλλογή Kingdom Majestic θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις: τη Standard και τη Limited.

Η Limited Edition προσφέρεται μόνο στην Ευρώπη και περιλαμβάνει:

• Τα παιχνίδια

• Μια εύκαμπτη 3D εικόνα

• Ένα sleeve

• 4 artworks τοπίων που δημιουργούν ένα χάρτη όταν συνδέονται

• Τα soundtracks των παιχνιδιών

• Ένα εξώφυλλο διπλής όψης