Η Naughty Dog ανοίγει τα χαρτιά της.

Όπως μας υποσχέθηκαν Sony και Naughty Dog, το νεότερο State of Play broadcast ήταν αφιερωμένο στο πολυαναμενόμενο The Last of Us: Part 2.

Μάθετε τα πάντα για το παιχνίδι, τις αλλαγές που φέρει, τις βελτιώσεις που θα δείτε και αρκετά ακόμη και δείτε το σχετικό video εδώ.