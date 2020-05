Το Dungeons 3 Complete Collection κυκλοφορεί τον Ιούνιο

Η ανθολογία του απόλυτου κακού επιστρέφει!

Η Kalypso Media και η ομάδα Realmforge Studios ανακοίνωσαν ότι το Dungeons 3 – Complete Collection θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου για τα PCs, το PlayStation 4 και το Xbox One. Η Complete Collection είναι η απόλυτη εμπειρία του Dungeons 3 και περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι (μαζί με τα πολυάριθμα, δωρεάν updates του περιεχομένου του) και τα επτά expansions του: Once Upon a Time, Evil of the Caribbean, Lord of the Kings, Clash of Gods, An Unexpected DLC, Famous Last Words και A Multitude of Maps.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης τον αγαπημένο για το κοινό του παιχνιδιού σαρδόνιο αφηγητή και το cooperative mode, που επιτρέπει σε δύο παίκτες να συνεργαστούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μαζί στον ρόλο του Απόλυτου Κακού.

Δείτε το trailer!

Το Dungeons 3 – Complete Collection είναι η απόλυτη έκδοση του πιο πρόσφατου επεισοδίου στη σειρά στρατηγικής Dungeons. Χτίστε και διαχειριστείτε το δικό σας dungeon στον ρόλο ενός κακόβουλου Dungeon Lord, στρατολογήστε τέρατα και τοποθετήστε πονηρές παγίδες για τους απονήρευτους εξερευνητές – ενώ ταυτόχρονα θα διευρύνετε την επιρροή σας και θα κατακτάτε έναν αχανή κόσμο στην επιφάνεια, σε ένα αναλυτικό campaign που στηρίζεται στο σενάριο. Απολαύστε ένα εντυπωσιακό όγκο περιεχομένου στο single player, στο multiplayer και στο skirmish mode με αυτή τη συλλογή που περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι, όλα τα updates του περιεχομένου του και τα επτά expansions!