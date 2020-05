Έρχεται σε λίγες εβδομάδες στο PS4

Naughty Dog και PlayStation έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο trailer του The Last of Us: Part II που προκαλεί ανατριχίλα.

Δείτε το και διαβάστε περισσότερα για το game στο άρθρο του Enternity για το The Last of Us: Part II trailer.