Ιδιαίτερη προσοχή στα links που θα ανοίξετε

Αντιμέτωπη με μια μεγάλη διαρροή του σεναρίου και της εξέλιξης του The Last of Us: Part II έρχεται πλέον η ομάδα του PlayStation.

Αρκετές πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας και αν θέλετε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, διαβάστε (για να προστατευθείτε) το άρθρο του Enternity The Last of Us: Part II spoilers.