Η συλλογή Another World / Flashback στα καταστήματα

Δύο εξαιρετικά games σε ένα μοναδικό πακέτο.

Δύο cult, κλασσικοί τίτλοι της δεκαετίας του ’90 επέστρεψαν κοντά μας. Το Flashback και το Another World, που κατασκευάστηκαν από τον Paul Cuisset και τον Eric Chahi αντίστοιχα, ενώθηκαν σε μια συλλογή που από σήμερα κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει τα εξής:

• Το ψηφιακό soundtrack και των δύο παιχνιδιών

• 2 artworks από κάθε παιχνίδι

• Εξώφυλλο διπλής όψης

Δείτε το trailer στη συνέχεια



Το Another World, γνωστό και ως «Out of this World» στις ΗΠΑ και ως «Outer World» στην Ιαπωνία, απέκτησε χαρακτήρα cult παιχνιδιού μεταξύ των κριτικών και των gamers για το πρωτοποριακό gameplay του και την avantgarde σκηνοθεσία του. Το παιχνίδι αφηγείται τις περιπέτειες του Lester Knight Chaykin, ενός νεαρού επιστήμονα που ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο όταν ένα πυρηνικό πείραμα προκαλεί αναπάντεχα αποτελέσματα. Φτάνει σε έναν άλλο πλανήτη, όπου πρέπει να παλέψει για την επιβίωση του, περικυκλωμένος από εχθρικά πλάσματα. Θα γίνει φίλος με έναν εξωγήινο και μόνο με την από κοινού συνεργασία τους θα μπορέσουν να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Θα πρέπει να σκέφτεστε λογικά και να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες σας για να ξεπεράσετε τα εμπόδια της περιπέτειας.

Το Flashback είναι ένα από τα σημαντικότερα action / adventure games της ιστορίας, που συχνά κατατάσσεται στα 100 καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών! Βρισκόμαστε στο 2142. Αφού αρπάζει ένα διαστημόπλοιο, ο νεαρός επιστήμονας Conrad B. Hart ξυπνά με αμνησία στον Τιτάνα, τον αποικισμένο δορυφόρο του Δία. Οι απαγωγείς του τον κυνηγούν από κοντά κι εκείνος πρέπει να βρει ένα τρόπο να επιστρέψει στη Γη, προασπίζοντας τον εαυτό του από διάφορους κινδύνους και από τους εξωγήινους που θέλουν να καταστρέψουν τον πλανήτη.