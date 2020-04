Η Deep Silver ανακοίνωσε το Saints Row the Third Remastered

Επιστροφή από το παρελθόν για ενα σημαντικό game.

Εννιά χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του, το Saints Row The Third έγινε remastered και θα κυκλοφορήσει στο Xbox One, στο PlayStation 4 και στα PCs στις 22 Μαΐου σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Deep Silver. Τα μοντέλα όλων των όπλων ανακατασκευάστηκαν, τα αυτοκίνητα επανασχεδιάστηκαν και σε ένα τεράστιο κομμάτι της πόλης τα textures ανανεώθηκαν – με άλλα λόγια, το Saints Row the Third ανακαινίστηκε πλήρως. Με πάνω από 4.000 στοιχεία ανακατασκευασμένα, το ολοκληρωτικό update διαχειρίστηκε στην εντέλεια η Sperasoft. Μεταμόρφωσε τις τοποθεσίες, τα μοντέλα των χαρακτήρων και τα οπτικά εφέ, ενίσχυσε τα γραφικά και εισήγαγε μια νέα μηχανή φωτισμού του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, τα τρία expansion packs και πάνω από 30 διαφορετικά DLCs της πρώτης έκδοσης έγιναν επίσης remastered και περιλαμβάνονται στο πακέτο για να προσφέρουν πολλές ώρες πρόσθετου gameplay. Η remastered έκδοση θα εμπνεύσει νέους παίκτες και τους οπαδούς του παιχνιδιού να επισκεφθούν ξανά το Steelport και να διασκεδάσουν στον λαμπρό κόσμο των Saints.