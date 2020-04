Ξεκίνησε η Open Beta του Kaze and the Wild Masks

Από SOEDESCO και η VOX Game Studio

SOEDESCO και VOX Game Studio ανακοίνωσαν την έναρξη της open beta φάσης του Kaze and the Wild Masks, ενός platform game που αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’90. Από χθες και ως τις 13 Απριλίου, μπορείτε να δοκιμάσετε το νοσταλγικό pixel-art platform game στην υπηρεσία Steam. Συμμετέχοντας στην Open Beta, οι παίκτες σε όλο τον κόσμο μπορούν να ταξιδέψουν στα Crystal Islands και να προσφέρουν τα σχόλια τους. Αυτό μπορούν να το κάνουν στον Discord server της SOEDESCO ή μέσω του Steam Community Hub. Στην open beta, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνάμεις διαφόρων Wild Masks. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκείνες της σαύρας, του καρχαρία και του αετού. Η επίκληση των δυνάμεων τους προσφέρει στον Kaze τη δυνατότητα να τρέξει γρήγορα, να πετάξει και να κολυμπήσει.

Το Kaze and the Wild Masks μεταφέρει τους παίκτες σε ένα ταξίδι στον κόσμο των αναμνήσεων με στοιχεία που αντλούν έμπνευση από τη χρυσή εποχή των platform games. Το παιχνίδι έχει απλούς και διαισθητικούς μηχανισμούς, δύσκολες προκλήσεις και bosses που δίνουν πνοή στην εμβληματική ατμόσφαιρα των platform games της δεκαετίας του ’90. Το Kaze and the Wild Masks αντλεί έμπνευση από κλασσικά παιχνίδια όπως το Donkey Kong Country 2 και το Super Mario World. Το παιχνίδι δημιουργεί τη δική του ταυτότητα με πολύχρωμα, σύγχρονα pixel art γραφικά που γοητεύουν τις παλιές και τις τωρινές γενιές.