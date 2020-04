Ανακοινώθηκε το Trails of Cold Steel IV

Από την NIS America

Η NIS America ανακοίνωσε ότι το The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV θα κυκλοφορήσει για το PlayStation 4 μέσα στη χρονιά και για το Nintendo Switch και τα PCs το 2021! Η Αυτοκρατορία των Erebonian βρίσκεται στο χείλος του καθολικού πολέμου! Λίγο μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στο τέλος του Trails of Cold Steel III, οι ήρωες του Class VII βρίσκονται να αντιμετωπίζουν την καθολική ισχύ της Αυτοκρατορίας σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την πορεία της προς την ολοκληρωτική κατάκτηση.

Επιπλέον, ο ήρωας του Εμφύλιου Πολέμου των Erebonian και δάσκαλος της Class VII, Rean Schwarzer, έχει εξαφανιστεί. Τώρα, οι μαθητές του Class VII, παλιοί και νέοι, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με ήρωες απ’ όλη την ήπειρο για να εκμεταλλευτούν τη μοναδική ευκαιρία που έχει ο κόσμος να γλιτώσει από την ολική καταστροφή.